Как работают вакцины от COVID-19, почему в них добавляют алюминий и есть ли в их составе алкоголь

Что случилось?

В Евросоюзе и Великобритании были вакцинированы около 17 миллионов человек. У всего 37 человек, получивших оксфордскую вакцину, был обнаружен тромбоз.

Германия, Франция, Италия и Испания были среди стран, которые в качестве меры предосторожности приостановили использование вакцины до тех пор, пока не будут проведены дальнейшие исследования.

Однако количество тромбов, о котором сообщается в отчётах, не превышает количества, которое могло образоваться естественным путём.

Всемирная организация здравоохранения в данный момент проводит исследование, но уже заявляет, что нет никаких убедительных доказательств связи оксфордской вакцины с появлением тромбов или её небезопасности. Европейское агентство лекарственных средств также изучает этот вопрос и, как ожидается, примет окончательное решение в четверг.

Как доказать, что вакцина безопасна?

Перед тем как испытывать вакцину на людях, в лабораториях проводят исследования на предмет безопасности на клеточном уровне, делают тесты на животных.

Принцип подобной работы заключается в том, чтобы начинать с малого и переходить к следующему этапу испытаний только в том случае, если нет неконтролируемых проблем с безопасностью.

Какую роль играют исследования?

Если лабораторные данные о безопасности вакцины или лечения показывают положительный результат, ученые начинают проверять их эффективность.

Это означает, что испытания проводятся на большом количестве добровольцев: в случае Pfizer-BioNTech, первой одобренной в Великобритании вакцины, в них участвовало 40 000 человек.

Одной половине добровольцев вводят вакцину, другой половине — плацебо. Исследователям и участникам во избежание предвзятости не сообщают, кто в какой группе находится, до тех пор, пока не будут получены результаты.

Все процессы и исследования проходят и проверяются независимо друг от друга.

Испытания вакцины COVID-19 проходили с невероятной скоростью, но все необходимые этапы были пройдены.

Что такое ускоренное одобрение вакцин против новых штаммов?