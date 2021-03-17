Самый популярный вопрос о вакцинации в Нарве: какой вакциной будете прививать?

В Нарве на массовую вакцинацию в субботу зарегистрировалось 25 человек. В больницу же пришло 38 человек. В воскресенье ситуация повторилась: вместо 20 зарегистрированных в центре вакцинации Нарвской больницы обратилось 53 человека.

"Никого без вакцины мы не оставили. Всего за два выходных дня в центре вакцинации Нарвской больницы прививку получил 91 человек, — рассказала ”Нарвской Газете” ответственная сестра инфекционного контроля Нарвской больницы Анастасия Горшкова. — Среди них не только нарвитяне, были также жители Силламяэ, Нарва-Йыэсуу, Тарту, пять человек приехали из Таллинна, поскольку там в больницах свободных мест на вакцинацию не было. Естественно, мы прививали только людей возрастом 65 лет и старше".

По словам Горшковой, самый популярный вопрос во время регистрации был ”Какой вакциной будете прививать?” В этот раз всех вакцинировали AstraZeneca.

Зарегистрироваться на прививку в центре вакцинации Нарвской больницы можно было как в интернет-среде — в дигирегистратуре, так и позвонив в рабочие дни с 8 утра до 6 вечера по телефону 35 61144 в регистратуру больницы.