Тарту готовится к открытию центра вакцинации в спортивном здании A. Le Coq Sport

По словам мэра Тарту Урмаса Клааса, приготовления к созданию центра начались уже сейчас, чтобы быть полностью готовым к тому времени, когда поступит необходимое количество вакцины. ”В тесном сотрудничестве с клиникой и скорой помощью мы начали подготовительные работы, чтобы не возникло задержек в вакцинации из-за логистики, помещений или персонала, и можно было сразу приступить к вакцинации, как только поступят вакцины”, — добавил мэр.

По словам заведующего лечебной частью Клиники Тартуского университета доктора Андреса Котсара, по возможности оперативная вакцинация жителей имеет ключевое значение в преодолении пандемии COVID-19. ”Клиника желает внести свой вклад в вакцинацию населения, чтобы уменьшить распространение вируса и тем самым также число пациентов, которым требуется больничное лечение. Персонал клиники имеет весомый опыт в вакцинации от COVID-19, введя к настоящему моменту уже свыше 14 000 доз вакцины работникам клиники, пациентам из группы риска, работникам образования, провизорам, зубным врачам и другим работникам первой линии, а также жителям, приглашенным на вакцинацию”, — пояснил доктор Котсар.

В создаваемом центре вакцинации планируются с учетом рекомендаций по инфекционному контролю безопасные зоны ожидания, достаточное количество мест вакцинации, а также зона наблюдения вместе с медиками. В центре вакцинации по нынешним данным возможно будет вакцинировать 1000–1500 человек в день.

Вице-мэр Тарту Михкель Леэс сказал, что в здании спорта A. Le Coq имеются во всех отношениях хорошие условия для создания цента вакцинации. ”Здание расположено в удачном месте, поскольку в районе Аннелинн живет треть тартусцев. Важны также хорошие возможности парковки, близкое расположение автобусных остановок, просторные помещения и хорошая вентиляция. Мы понимаем определенное неудобство для спортсменов, но работаем с Tartu Sport над тем, чтобы при необходимости помочь распределить тренировки между другими спортивными базами”, — добавил Леэс.

Время вакцинации можно будет забронировать сразу, как только поступят необходимые количества вакцины. Об этом будет сообщено по информационным каналам клиники и города Тарту.