Как ходатайствовать о прекращении исполнительного производства в гражданском требовании, если срок его исполнения истек?

По словам министра юстиции Марис Лаури, новый порядок позволит быстрее и с меньшими затратами прекращать исполнительное производство в связи с истечением срока давности исполнительного производства.

”Судебный исполнитель имеет право взимать плату за рассмотрение заявления в размере 18 евро, включая налог с оборота. Кроме того, судебный исполнитель оставляет за собой право требовать плату за работу, выполненную в рамках производства, то есть до 50% от базовой платы за производство”, — пояснила министр юстиции.

Если взыскатель не возражает против прекращения исполнительного производства, судебный исполнитель вправе прекратить исполнительное производство в связи с истечением срока давности исполнительного производства. Это также освободило бы взыскателя от возлагавшейся на него обязанности нести расходы по исполнению, поскольку согласно поправке, их теперь будет нести должник, подавший ходатайство. Однако, если взыскатель возражает против прекращения исполнительного производства, судебный исполнитель не будет прекращать производство, а должник будет иметь возможность обратиться в суд.

Ввиду возможного большого объема ходатайств из-за внесения изменений в закон, у судебных исполнителей есть 60 дней на рассмотрение ходатайств, поданных до конца этого года. Таким образом, по мнению министра юстиции, важны готовность и терпение сторон исполнительного производства: ”Как сегодняшние должники, так и те, кому они должны, должны связаться со своим судебным исполнителем и вместе тщательно подумать, как лучше всего поступать с требованиями, срок давности которых истекает.”, — добавила Лаури.

Более подробные объяснения и инструкции о том, у каких требований истекает срок давности, как найти информацию о вашем исполнительном производстве и как подать заявление о прекращении исполнительного производства, можно найти здесь.