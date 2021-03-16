ГРАФИК | В Эстонии в этом году умерло на 600 человек больше по сравнению с тем же периодом прошлого года

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Согласно данным Департамента статистики за первые девять недель этого года в Эстонии скончались 3398 человек: 1790 женщин и 1608 мужчин, что на 600 человек больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.