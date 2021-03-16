16.03.2021, 14:33
ГРАФИК | В Эстонии в этом году умерло на 600 человек больше по сравнению с тем же периодом прошлого года(20)
Foto: Anni Õnneleid
Согласно данным Департамента статистики за первые девять недель этого года в Эстонии скончались 3398 человек: 1790 женщин и 1608 мужчин, что на 600 человек больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Больше всего человек (1774) умерло в возрастной группе старше 80 лет, в возрастной группе 65–79 лет скончались 1068 человек и моложе 65 лет — 556 человек.
В этом году больше всего людей скончались в неделю с 1 по 7 марта — 414 жителей Эстонии. Это самое большое число смертей в неделю за последние пять лет.