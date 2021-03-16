16.03.2021, 14:10
Чемпионка России и участница Кубка мира задержана в Москве с наркотиками(12)
Foto: Andres Putting
Бывшая российская фристайлистка Анна Орловская задержана в Москве с наркотиками, сообщает телеграм-канал Mash.
Орловскую задержали на Рублевском шоссе с семью свертками героина, которые она разносила по адресам.
Орловская является чемпионкой России в слоупстайле и лыжном хаф-пайпе, входила в десятку на этапе Кубка мира.
В ноябре 2013 года спортсменка была дисквалифицирована на 2 года за нарушение антидопинговых правил.
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