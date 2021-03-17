"Спутник V" в Восточной Европе: инструмент пропаганды или Божий дар?

По словам аналитиков, российская вакцина ”Спутник V” стала яблоком раздора для стран бывшего Восточного блока. Одни считают её едва ли не манной небесной, а другие инструментом кремлевской пропаганды. Об этом пишет The Moscow Times.

Страны этого региона особенно сильно пострадали от вируса и оказались на распутье, где с одной стороны доступность вакцины своего старого союзника, а с другой —сопротивление Европейского Союза российскому влиянию.

Исследователи говорят, что такие разногласия играют на руку России и её попыткам сеять беспорядки в регионе, что она делает с тех пор, как три десятилетия назад распался Советский Союз.

”Совершенно очевидно, что ”Спутник V” для России сродни гуманитарному оружию”, — сказал агентству Франс-Пресс представитель американского Германского фонда Маршалла Михал Барановски.

”Политическая стратегическая цель (России) — разделить Запад”, — отметил Барановски, возглавляющий варшавский офис фонда. В Словакии правительственный кризис начался всего через несколько дней после получения первой партии ”Спутника V”.

Премьер-министр Игорь Матович поддержал поставки вакцины, заявив, что ”Covid-19 не имеет ничего общего с геополитикой”, а министр иностранных дел Иван Коркок назвал вакцину ”инструментом гибридной войны”.

”Помоги своей стране”

Согласно недавнему исследованию, опубликованному в журнале ”Ланцет”, эффективность этой вакцины от Covid-19 составляет 91,6%, и она уже используется в нескольких странах по всему миру.

Она ещё не одобрена Европейским агентством лекарственных средств (EMA) для использования в ЕС, но, несмотря на это, некоторые государства бывшего коммунистического блока планируют начать вакцинацию.

В сторону востока некоторые члены Евросоюза, например, Словакия, начали посматривать из-за того, что Европа намного неспешнее, чем ожидалось, стала закупать вакцины Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Oxford и Moderna.