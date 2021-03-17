"Спутник V" в Восточной Европе: инструмент пропаганды или Божий дар?(79)
По словам аналитиков, российская вакцина ”Спутник V” стала яблоком раздора для стран бывшего Восточного блока. Одни считают её едва ли не манной небесной, а другие инструментом кремлевской пропаганды. Об этом пишет The Moscow Times.
Страны этого региона особенно сильно пострадали от вируса и оказались на распутье, где с одной стороны доступность вакцины своего старого союзника, а с другой —сопротивление Европейского Союза российскому влиянию.
Исследователи говорят, что такие разногласия играют на руку России и её попыткам сеять беспорядки в регионе, что она делает с тех пор, как три десятилетия назад распался Советский Союз.
”Совершенно очевидно, что ”Спутник V” для России сродни гуманитарному оружию”, — сказал агентству Франс-Пресс представитель американского Германского фонда Маршалла Михал Барановски.
”Политическая стратегическая цель (России) — разделить Запад”, — отметил Барановски, возглавляющий варшавский офис фонда. В Словакии правительственный кризис начался всего через несколько дней после получения первой партии ”Спутника V”.
Премьер-министр Игорь Матович поддержал поставки вакцины, заявив, что ”Covid-19 не имеет ничего общего с геополитикой”, а министр иностранных дел Иван Коркок назвал вакцину ”инструментом гибридной войны”.
”Помоги своей стране”
Согласно недавнему исследованию, опубликованному в журнале ”Ланцет”, эффективность этой вакцины от Covid-19 составляет 91,6%, и она уже используется в нескольких странах по всему миру.
Она ещё не одобрена Европейским агентством лекарственных средств (EMA) для использования в ЕС, но, несмотря на это, некоторые государства бывшего коммунистического блока планируют начать вакцинацию.
В сторону востока некоторые члены Евросоюза, например, Словакия, начали посматривать из-за того, что Европа намного неспешнее, чем ожидалось, стала закупать вакцины Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Oxford и Moderna.
Эксперты сходятся во мнении, что быстрая вакцинация — единственный выход из коронакризиса, который особенно сильно ударил по Центральной и Восточной Европе.
Согласно основанной на официальных данных статистике Франс-Пресс, в Словакии и соседней с нею Чешской Республике уже несколько недель наблюдается самый низкий уровень смертности на душу населения в мире, в то время как больницы на территории бывших советских республик загружены по максимуму.
Президент Чехии Милош Земан в февральском письме президенту Владимиру Путину попросил своего союзника поставить в страну ”Спутник V”.
”Думаю, таким образом я помогу своей стране”, — сказал Земан.
Когда министр здравоохранения Чехии отказался использовать вакцину без одобрения EMA, Земан потребовал его увольнения, но это требование не было выполнено.
Кремль потирает руки
”Потенциальное использование ”Спутник V” в Чешской Республике — это определённо оружие политиков”, — прокомментировал пражский политический аналитик Иржи Пехе.
Он назвал вакцину ”инструментом политической борьбы и пропаганды” и отметил, что у России были проблемы с производством достаточного количества вакцины ”Спутник V” для собственных нужд, и что есть вопросы об условиях, в которых вакцина была произведена.
”Если бы Владимир Путин действительно доверял вакцине, он был одним из первых, кто её получил, и сделал бы это с апломбом, но он не хочет этого делать”, — сказал Пехе.
Распространение ”Спутника V” заставило главу Европейского совета Шарля Мишеля заявить, что вакцины не должны использоваться в пропагандистских целях.
”Мы не должны позволять Китаю и России, странам с иными режимами и ценностями, чем у нас, вводить нас в заблуждение, ведь они проводят весьма скромные по объёму, но широко освещаемые операции по поставке вакцин другим странам”, — сказал Мишель ранее на этой неделе.
Павел Гавличек, аналитик пражской Ассоциации международных отношений, отметил, что Кремль тем временем ”потирает руки”: ”Российская дипломатия явно стремится подорвать взаимное доверие и сплочённость в Европе”.
”Доверие ниже некуда”
Первой и пока единственной страной Евросоюза, фактически использующей ”Спутник V”, является Венгрия. Министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто получил дозу вакцины одним из первых, желая мотивировать соотечественников последовать его примеру.
Премьер-министр Виктор Орбан, также поддерживающий близкие связи с Путиным, получил прививку китайской вакциной Sinopharm. Венгрия стала первой страной ЕС, использовавшей и эту вакцину.
В другой части посткоммунистической Европы Сербия, используя как ”Спутник V”, так и Sinopharm, вырывается в мировые лидеры по количеству вакцинированных, в то время как желающая дружить с ЕС Албания только планирует начать переговоры о поставках обеих вакцин.
Члены Евросоюза Болгария, Хорватия, Эстония, Латвия и Румыния ожидают одобрения EMA применять ”Спутник V”, Литва же полностью исключает такую возможность.
Польша, крупнейшая из стран ЕС из бывших коммунистов, тоже не намерена покупать ”Спутник V”.
”Россия очень ярко нарисовала российский флаг на вакцине ”Спутник V”… А в Польше ничто, имеющее российский флаг, не будет принято с распростёртыми объятиями”, — резко отметил представитель Германского фонда Маршалла Барановски.
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