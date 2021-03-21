Новости Эстонии
21.03.2021, 19:20

Гудков: большинство протестующих — не сторонники Навального, в РФ снижается уровень благосостояния граждан, и все это на фоне дворцов чиновников

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Роман Старапопов
Российский оппозиционер Дмитрий Гудков в интервью RusDelfi рассказал проходящих в России протестах на фоне задержания политика Алексея Навального. По его словам, на улицу выходят далеко не сторонники Навального, а обычные люди из-за снижения уровня благосостояния. По его словам, репрессивная машина в России набирает обороты: если в 2012 году ты мог спокойно выйти на улицу и вернуться домой, то сейчас не понимаешь, вернешься домой в ближайшие годы, дни или получишь штраф.

Дмитрий, восемь лет назад вы же приезжали в Таллинн, встречались с евродепутатом Кристийной Оюланд, Борис Немцов тоже здесь был. Сейчас вы поддерживаете связи с эстонскими депутатами?

Честно говоря, уже давно ни с кем не общался.

Почему? С вашей стороны нет инициативы или наши не хотят?

Сложно сказать. Тогда я был депутатом и, наверное, ко мне был больший интерес со стороны дипломатов. Я считаю, что Россия должна несмотря ни на что поддерживать контакты, особенно со странами Евросоюза. Без интеграции в мировую экономику Россия вряд ли сможет сохранить свою экономику, сохранить технологическое развитие. Мы должны быть частью цивилизованного мира.

В последнее время мы больше сосредоточены на внутренних процессах страны, тем более у нас и репрессии, и выборы разные проходили. Не то, чтобы я отказываюсь от этого общения, но его стало сильно меньше после того, как я перестал быть депутатом.

Наше государство загоняет с каждым годом еще в большую изоляцию нашу страну. Насколько я знаю, даже у российского МИДа уже намного меньше контактов с европейскими и американскими дипломатами. В этом я вижу серьезную проблему. До 2014 года Россия была активным участником разных международных процессов, поэтому и контактов было больше.

Не только у оппозиции, но и у власти у самой. Когда я был еще в Справедливой России, до того, как меня выгнали, где-то в конце нулевых она была заинтересована вступить в СоцИнтерн. Это объединение европейских и не только социалистов и социал-демократов. За эти связи я отвечал. Очень много ездил тогда Миронов (Сергей Миронов, председатель Справедливой России — прим RusDelfi). А в какой-то момент контакты прекратились по инициативе, естественно, российского государства.

В последнее время акции протестов со стороны оппозиции утихли. Готовятся ли в ближайшее время какие-то акции?

Я не был организатором акций 23 и 31 января. Это делал Фонд борьбы с коррупцией, то есть это скорее всего лучше спрашивать у Леонида Волкова (глава сети штабов оппозиционера Алексея Навального — прим. RusDelfi). Он говорил, что какие-то акции протеста они возобновят весной. Мне никакие детали, подробности неизвестны.

Но, тем не менее репрессии продолжаются…

Абсурдные новости каждый день. Каждый день я пишу про какие-то репрессии. Например, в курсе вы что у нас глухонемой политический активист получил штраф за выкрикивание лозунгов? Можете представить.

Конечно, это не смешно, хотя это вызывает улыбку. Это говорит о качестве нашей судебной системы, когда судьи просто под копирку переписывают протоколы сотрудников полиции. Ctrl+c, ctrl+v. Наша судебная система работает по этому принципу уже очень давно. Каждый день кого-то задерживают. Недавно буквально посадили Илью Азара, это журналист очень известный из независимой “Новой газетой”. Независимая — не название, независима от Кремля. Он получил 15 суток и штраф за призывы выходить в защиту другого журналиста, которого сейчас у нас судят за госизмену — это Иван Сафронов, бывший корреспондент “Коммерсанта”. За два призыва он получил штраф и 15 суток ареста спустя шесть и восемь месяцев после этих публикаций.

Репрессивная машина уже работает сама по себе. Остановить ее невозможно, потому что нет сдержек и противовесов, у нас нет судов, нет депутатов, у нас всем командуют силовики. Если государство демонстративно отказывается от права и дает все полномочия силовикам, то те начинают делать все, что хотят. У нас постоянно в каждом регионе кого-то задерживают, кого-то арестовывают. После январских протестов у нас возбудили 90 уголовных дел, такого не было никогда. У нас было 12 тысяч задержанных буквально за два дня. Можете себе представить масштабы уже репрессий.

Репрессивная машина уже работает сама по себе. Остановить ее невозможно

То есть, власть боится оппозиционеров?

Да я бы так не сказал. Если быть реалистом, то мне кажется во власти есть разные люди. Раньше были две стратегии. Одна — это, грубо говоря, на митинг они отвечают путингом. Это такой митинг за Путина. Создается независимая организация, они создают прокремлевскую организацию. Была попытка конкурировать в информационном пространстве, создавать какие-то события, конкурировать повестками. И вторая — это линия силовиков. Но отдельных, не всех конечно силовиков, а наших руководителей, которые считают что надо всех посадить, всех запугать, никого никуда не пускать. И похоже, эта линия в последнее время победила.

Не думаю, что там есть страх. Я думаю, что там люди немного уже оторвались от реальности. И они считают, что с помощью генерирования страхов они остановят протест. Многие считают, что они борются с Навальным и его командой. Хотя на самом деле в протесте участвуют далеко не только сторонники Навального, и даже большинство — это не сторонники Навального, особенно в регионах.

Люди протестуют против несправедливости, против снижения уровня жизни. У нас с 2014 года постоянно, пусть не очень резко, идет снижение уровня благосостояния граждан. И все это на фоне дворцов чиновников, дворца Путина, который показал Навальный в своем последнем расследовании.

Это недовольство накопилось за много лет. Несмотря на запугивание, несмотря на то, что нам не согласовывали ни один митинг, люди все равно вышли даже под дубинки ОМОНа и в большом количестве. Каждый раз участвовало больше 100 тысяч человек по стране, это достаточно серьезно. В 2012 году, когда была Болотная, тогда никто не рисковал. Ты мог спокойно выйти на улицу и прийти домой.

А здесь ты выходишь и не понимаешь, вернешься ли ты домой в ближайшие годы или в ближайшие дни и недели, или ты получишь штраф. Очень высокие риски и тем не менее вышло очень много людей. Если сравнивать с несанкционированными митингами прошлого, это наверное, крупнейший за всю историю новейшей России.

Ты выходишь и не понимаешь, вернешься ли ты домой в ближайшие годы или в ближайшие дни и недели, или ты получишь штраф

Кто эти люди? Какого они возраста?

Разные люди, очень много молодых людей. Средний медианный возраст — 30 лет. Это новая аудитория, это уже не те, кто выходил на Болотную, хотя те тоже выходили. Но, основной костяк — это люди плюс-минус 30.

Правильно ли я понимаю, что на это влияет уровень жизни, в том числе доходы? Люди видят, как живут в странах Евросоюза, сравнивают жизнь

Разумеется, конечно. Во-первых, сравнивают. Во-вторых, очень сильно выросли цены. Я себя всегда относил к среднему классу, я не покупаю продукты в дорогих магазинах, я хожу затариваюсь в “Пятерочке”. Это далеко не самая дорогая сетка продуктовых магазинов по стране. Даже я ощущаю по среднему чеку — за последние полгода цены выросли процентов на 20, если не больше. Для простых людей это серьезный риск физического выживания. У нас есть очень бедные люди. Для кого-то такое повышение цен каждый год очень сильно бьет по карману, по уровню жизни.

Что касается более старшего поколения — пенсионеров, которые смотрят федеральные каналы. Они традиционно голосуют за власть, за Путина. У них что-то меняется?

За последние лет 10 аудитория зомбоящика, как мы его называем, сократилась настолько сильно, что уже проигрывает интернету. И если мы говорим про тех, кто смотрит телевизор — это люди 65+, 70+, и в основном это провинция. Если мы говорим о том, за кого они будут голосовать, даже среди этих людей настроение не самое лучшее. Многие будут голосовать за любые другие партии. У нас в последнее время на выборах у единороссов побеждает даже манекен, абсолютно никому неизвестный человек, если просто все скажут голосуй за любого, кроме единоросса. Если выбирают какого-то единого кандидата, он, даже если про него никто ничего не знал, выигрывает у сильного единоросса. Интернет очень сильно вырос, прям по-настоящему конкурирует с телевизором.

У нас в последнее время на выборах у единороссов побеждает даже манекен

А самое главное, что интернет уже победил в аудитории до 50 лет, ну до 45 — это 100%. Люди моего возраста и моложе практически не смотрят телевизор, нет такой традиции и привычки. Вот у меня видите сзади телевизор стоит, антенны нет. Я подключил к нему apple tv и смотрю с телефона новости, “Дождь” и так далее. У нас тут Первых каналов уже лет не знаю сколько нет.

Чтобы быть в курсе, что показывают федеральные каналы, откуда вы черпаете информацию?
А здесь уже не нужно смотреть для того, чтобы быть в курсе, потому что одна и та же заезженная пластинка: Америка виновата, в Европе все плохо, кругом всех пугают геями, от Pfizer умирают люди. А вот мы впереди планеты всей, и вокруг иностранные агенты, которые хотят нас уничтожить. Когда пропаганда выходит уже совсем за какие-то рамки, когда пропагандисты выставляют себя посмешищами, то иногда попадает в ленту Facebook. Да, там в телевизоре это может быть работает, но когда они же попадают в интернет, ну по крайне мере какие-то их высказывания, над ними все потешаются.

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