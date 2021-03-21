Гудков: большинство протестующих — не сторонники Навального, в РФ снижается уровень благосостояния граждан, и все это на фоне дворцов чиновников

Я не был организатором акций 23 и 31 января. Это делал Фонд борьбы с коррупцией, то есть это скорее всего лучше спрашивать у Леонида Волкова (глава сети штабов оппозиционера Алексея Навального — прим. RusDelfi). Он говорил, что какие-то акции протеста они возобновят весной. Мне никакие детали, подробности неизвестны.

Не только у оппозиции, но и у власти у самой. Когда я был еще в Справедливой России, до того, как меня выгнали, где-то в конце нулевых она была заинтересована вступить в СоцИнтерн. Это объединение европейских и не только социалистов и социал-демократов. За эти связи я отвечал. Очень много ездил тогда Миронов ( Сергей Миронов , председатель Справедливой России — прим RusDelfi). А в какой-то момент контакты прекратились по инициативе, естественно, российского государства.

Наше государство загоняет с каждым годом еще в большую изоляцию нашу страну. Насколько я знаю, даже у российского МИДа уже намного меньше контактов с европейскими и американскими дипломатами. В этом я вижу серьезную проблему. До 2014 года Россия была активным участником разных международных процессов, поэтому и контактов было больше.

В последнее время мы больше сосредоточены на внутренних процессах страны, тем более у нас и репрессии, и выборы разные проходили. Не то, чтобы я отказываюсь от этого общения, но его стало сильно меньше после того, как я перестал быть депутатом.

Сложно сказать. Тогда я был депутатом и, наверное, ко мне был больший интерес со стороны дипломатов. Я считаю, что Россия должна несмотря ни на что поддерживать контакты, особенно со странами Евросоюза . Без интеграции в мировую экономику Россия вряд ли сможет сохранить свою экономику, сохранить технологическое развитие. Мы должны быть частью цивилизованного мира.

Дмитрий, восемь лет назад вы же приезжали в Таллинн, встречались с евродепутатом Кристийной Оюланд, Борис Немцов тоже здесь был. Сейчас вы поддерживаете связи с эстонскими депутатами?

Да я бы так не сказал. Если быть реалистом, то мне кажется во власти есть разные люди. Раньше были две стратегии. Одна — это, грубо говоря, на митинг они отвечают путингом. Это такой митинг за Путина. Создается независимая организация, они создают прокремлевскую организацию. Была попытка конкурировать в информационном пространстве, создавать какие-то события, конкурировать повестками. И вторая — это линия силовиков. Но отдельных, не всех конечно силовиков, а наших руководителей, которые считают что надо всех посадить, всех запугать, никого никуда не пускать. И похоже, эта линия в последнее время победила.

Репрессивная машина уже работает сама по себе. Остановить ее невозможно, потому что нет сдержек и противовесов, у нас нет судов, нет депутатов, у нас всем командуют силовики. Если государство демонстративно отказывается от права и дает все полномочия силовикам, то те начинают делать все, что хотят. У нас постоянно в каждом регионе кого-то задерживают, кого-то арестовывают. После январских протестов у нас возбудили 90 уголовных дел, такого не было никогда. У нас было 12 тысяч задержанных буквально за два дня. Можете себе представить масштабы уже репрессий.

Конечно, это не смешно, хотя это вызывает улыбку. Это говорит о качестве нашей судебной системы, когда судьи просто под копирку переписывают протоколы сотрудников полиции. Ctrl+c, ctrl+v. Наша судебная система работает по этому принципу уже очень давно. Каждый день кого-то задерживают. Недавно буквально посадили Илью Азара, это журналист очень известный из независимой “Новой газетой”. Независимая — не название, независима от Кремля. Он получил 15 суток и штраф за призывы выходить в защиту другого журналиста, которого сейчас у нас судят за госизмену — это Иван Сафронов, бывший корреспондент “Коммерсанта”. За два призыва он получил штраф и 15 суток ареста спустя шесть и восемь месяцев после этих публикаций.

Абсурдные новости каждый день. Каждый день я пишу про какие-то репрессии. Например, в курсе вы что у нас глухонемой политический активист получил штраф за выкрикивание лозунгов? Можете представить.

Не думаю, что там есть страх. Я думаю, что там люди немного уже оторвались от реальности. И они считают, что с помощью генерирования страхов они остановят протест. Многие считают, что они борются с Навальным и его командой. Хотя на самом деле в протесте участвуют далеко не только сторонники Навального, и даже большинство — это не сторонники Навального, особенно в регионах.

Люди протестуют против несправедливости, против снижения уровня жизни. У нас с 2014 года постоянно, пусть не очень резко, идет снижение уровня благосостояния граждан. И все это на фоне дворцов чиновников, дворца Путина, который показал Навальный в своем последнем расследовании.

Это недовольство накопилось за много лет. Несмотря на запугивание, несмотря на то, что нам не согласовывали ни один митинг, люди все равно вышли даже под дубинки ОМОНа и в большом количестве. Каждый раз участвовало больше 100 тысяч человек по стране, это достаточно серьезно. В 2012 году, когда была Болотная, тогда никто не рисковал. Ты мог спокойно выйти на улицу и прийти домой.

А здесь ты выходишь и не понимаешь, вернешься ли ты домой в ближайшие годы или в ближайшие дни и недели, или ты получишь штраф. Очень высокие риски и тем не менее вышло очень много людей. Если сравнивать с несанкционированными митингами прошлого, это наверное, крупнейший за всю историю новейшей России.

Ты выходишь и не понимаешь, вернешься ли ты домой в ближайшие годы или в ближайшие дни и недели, или ты получишь штраф

Кто эти люди? Какого они возраста?

Разные люди, очень много молодых людей. Средний медианный возраст — 30 лет. Это новая аудитория, это уже не те, кто выходил на Болотную, хотя те тоже выходили. Но, основной костяк — это люди плюс-минус 30.

Правильно ли я понимаю, что на это влияет уровень жизни, в том числе доходы? Люди видят, как живут в странах Евросоюза, сравнивают жизнь