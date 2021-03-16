10 фактов, которые полезно знать о реформе второй пенсионной ступени

Если новости о реформе II ступени повергли вас в замешательство, то вот десять основных фактов, которые помогут вам разобраться во всем этом. Конечно же, вам нужно знать гораздо больше, поэтому не стоит ограничиваться тем, что вы прочли в газете или услышали от друга. Обязательно зайдите на сайты своего банка или pensionikeskus.ee и подумайте, что лучше для вас лично. То, что хорошо для друга, может быть неважным решением для вас, и наоборот.