Портал образовательной статистики Эстонии обрел новый вид и упрощенную структуру

Исследование удобства для пользователей показало, что существующая среда устарела с точки зрения удобства для пользователей и больше не отвечает потребностям целевых групп. ”Мы поставили цель, чтобы к 2021 году Haridussilm стал средой с удобной навигацией, а поиск информации в ней был легким и удобным. Теперь среда более логична по структуре, а поиск данных стал проще и быстрее”, — пояснила руководитель аналитического отдела Министерства образования и науки Татьяна Кийло.

”Новая модернизированная среда облегчит принятие умных решений на основе данных. Мы надеемся, что пользователи быстро адаптируются к новой сети и легко найдут нужную информацию. Если у пользователей возникнут вопросы о новой среде, мы дадим советы и рекомендации, а также будем благодарны за обратную связь”, — прокомментировала главный эксперт аналитического отдела Министерства образования и науки и главный пользователь Haridussilm Мерике Рейльян.

По словам Татьяны Кийло, сегодняшние инновации — это только часть более долгосрочного плана развития: ”Следующей целью является разработка среды, обеспечивающей ролевой доступ к данным, который необходим, например, для работы школ и школьной администрации. В этом году в Haridussilm будет добавлен более подробный обзор эффективности, который поможет увидеть, насколько успешно мы продвигаемся к образовательным целям, установленным как на уровне образовательных учреждений и школьной администрации, так и государственном уровне. На портале планируется объединить результаты анализов, заказанных или проведенных министерством. Также будут созданы англоязычная версия портала и удобные интерфейсы для смарт-устройств”.