Портал образовательной статистики Эстонии обрел новый вид и упрощенную структуру
Исследование удобства для пользователей показало, что существующая среда устарела с точки зрения удобства для пользователей и больше не отвечает потребностям целевых групп. ”Мы поставили цель, чтобы к 2021 году Haridussilm стал средой с удобной навигацией, а поиск информации в ней был легким и удобным. Теперь среда более логична по структуре, а поиск данных стал проще и быстрее”, — пояснила руководитель аналитического отдела Министерства образования и науки Татьяна Кийло.
”Новая модернизированная среда облегчит принятие умных решений на основе данных. Мы надеемся, что пользователи быстро адаптируются к новой сети и легко найдут нужную информацию. Если у пользователей возникнут вопросы о новой среде, мы дадим советы и рекомендации, а также будем благодарны за обратную связь”, — прокомментировала главный эксперт аналитического отдела Министерства образования и науки и главный пользователь Haridussilm Мерике Рейльян.
По словам Татьяны Кийло, сегодняшние инновации — это только часть более долгосрочного плана развития: ”Следующей целью является разработка среды, обеспечивающей ролевой доступ к данным, который необходим, например, для работы школ и школьной администрации. В этом году в Haridussilm будет добавлен более подробный обзор эффективности, который поможет увидеть, насколько успешно мы продвигаемся к образовательным целям, установленным как на уровне образовательных учреждений и школьной администрации, так и государственном уровне. На портале планируется объединить результаты анализов, заказанных или проведенных министерством. Также будут созданы англоязычная версия портала и удобные интерфейсы для смарт-устройств”.
Среда Haridussilm, которая в 2021 году была переведена на новое программное обеспечение, стала более интерактивной, чем раньше, и предоставляет новые возможности для пользователей. В качестве нововведения были созданы отчеты для этой области, которые дадут быстрый и наглядный обзор состояния образования Эстонии в различных сферах. Были обновлены структура среды и графики в отчетах, что позволит пользователям быстрее находить конкретную информацию.
Портал образовательной статистики Haridussilm был создан в 2013 году, чтобы позволить пользователям составлять статистические отчеты и сравнивать образовательные показатели. Среда объединяет статистические данные и показатели эффективности в сферах дошкольного, общего, среднего, профессионального и высшего образования, а также в языковой сфере и сфере молодежной работы в Эстонии.
На портале представлена информация об учебных заведениях, расходах на образование, преподавателях, учителях и опорных специалистах, а также результаты различных анализов: анализ заработной платы учителей, показатели, связанные с успешностью выхода на рынок труда. Среда также предоставляет обзор целей образовательной стратегии и прогресса в их достижении. Среда подходит в качестве повседневного инструмента для политиков, специалистов в области образования, журналистов и всех, кто интересуется образованием Эстонии.
Например, Haridussilm поможет понять, сколько учащихся обучалось в какой-либо школе за эти годы, где молодежь собирается продолжить обучение или каково возрастное или гендерное распределение учеников в конкретном профессиональном учебном заведении. Родители смогут получить данные о местных школах и возможность сравнивать школы по разным показателям. На портале также можно сравнить результаты государственных экзаменов и данные о средней заработной плате учителей по регионам.