ВИДЕО | Собирался в Берлин, но остался в Таллинне: причины жить в Эстонии от блогера RusDelfi

"В Эстонию я впервые приехал пять лет назад. Я планировал пожить здесь несколько месяцев, попутешествовать, может быть, поработать немного и отправиться дальше… в Берлин — пишет Юлиус в описании к видео.

В итоге, я живу в Эстонии шестой год и решил остаться здесь. В этом видео расскажу о плюсах жизни в Эстонии, которые стали причинами, побудившими меня связать своё будущее с этой страной и Таллинном".

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