Докторская диссертация: в Эстонии знание языков влияет на поиск работы и зарплату, но неравномерно

Исследование, которое легло в основу докторской диссертации Светланы Ридала, показало, что хотя в целом языковые навыки положительно влияют на конкурентоспособность человека на рынке труда, т.е. люди с лучшими языковыми навыками обычно имеют лучшие возможности найти работу и получить более высокую зарплату, но существуют различия для людей трудоспособного возраста с эстонским и русским родным языком. Разница также была обнаружена между мужчинами и женщинами.

Например, было установлено, что для русскоязычных женщин, работающих в Эстонии, владение эстонским языком играет гораздо большую роль в формировании заработной платы в сравнении с русскоязычными мужчинами, для которых эстонский язык такой роли не играет.

И если для эстонцев поиск работы в значительной степени облегчает знание английского языка, а не русского языка, то для русскоязычных людей при поиске работы в первую очередь играет роль знание эстонского языка, а не английского.

Проще говоря, это означает, что политика интеграции в Эстонии продолжает сталкиваться с рядом проблем, связанных с профессиональной сегрегацией эстоноязычных и русскоязычных жителей трудоспособного возраста, т.е. рабочие с эстонским родным языком чрезмерно представлены в одних видах профессий, тогда как русскоязычные рабочие — в других.

В более широком смысле диссертация была направлена ​​на изучение вопроса о том, какие факторы, обусловленные языковой средой, местным социально-экономическим развитием, глобальными тенденциями и методологией исследования, влияют на зависимость зарплаты от знания языков, опираясь при этом на результаты международной научной литературы в этой области в рамках отдельных стран.

Анализ показал, что влияние языковых навыков на зарплату положительно зависит от глобальной значимости изучаемого языка, а также развития местной экономики и рынка труда.

В мультиязычных странах или сообществах, помимо английского, который является доминирующим международным рабочим языком, также высоко ценятся и местные официальные языки.