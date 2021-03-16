Размер дополнительного госбюджета составит 641 млн евро. На что пойдут деньги?

Большую часть дополнительного бюджета составляет сфера Министерства социальных дел, объем которой превышает 258 миллионов евро. Сюда входят, например, пособие по заработной плате, компенсация расходов больниц и других медицинских учреждений, а также расходы на вакцинацию и тестирование.

Если в прошлом году пособие по заработной плате зависело от того, в какой сфере действовало предприятие, то теперь критерием назначения пособия будет резкое падение оборота. Для выплаты пособий по заработной плате будет выделено более 100 миллионов евро, примерно половина этой суммы сначала останется в резерве в качестве кризисного буфера.

В дополнительном бюджете предусмотрены также компенсации для туристического сектора и экономики в более широком плане, которые будут распределяться через сферу Министерства экономики и коммуникаций. Из пакета экстренной помощи бизнесу поддержку получат те предприятия, которым не может помочь пособие по заработном плате, то есть несмотря на то, что ограничения повлияли на их деятельность, самые большие расходы не связаны с фондом заработном платы. Кроме того, поддержку получат перевозчики коммерческих линий.

Также в дополнительном бюджете предусмотрены деньги для поддержки сферы культуры и спорта.

Министерству образования и науки полагается более 14 миллионов евро. 12 миллионов из этой суммы будет потрачено на ликвидацию пробелов в учебе детей и молодежи, а также на поддержку душевного здоровья.

Из дополнительного бюджета помощь получат также сферы Министерства внутренних дел, Министерства окружающей среды, Министерства сельской жизни и министра административного управления.

Законопроект вместе с более точным раскладом расходов планируется принять в ближайшие дни. В соответствии с планом, премьер-министр должна передать дополнительный бюджет в Рийгикогу в четверг.