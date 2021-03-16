Департамент здоровья: за сутки прибавилось 1463 случая заражения коронавирусом, умерли 11 человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 889 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 673 в Таллинне.

В Тартумаа прибавилось 95, в Ида-Вирумаа — 87, в Ляэне-Вирумаа — 69, на Сааремаа — 41, в Вильяндимаа — 40, в Ляэнемаа — 39, в Пярнумаа — 34, в Рапламаа — 32 и в Вырумаа — 31 новый положительный тест. В Йыгевамаа прибавилось 19, в Ярвамаа — 18, на Хийумаа — 11, в Валгамаа — восемь и в Пылвамаа — четыре новых случая заражения. У 46 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 1491,8 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 19,6%.

По состоянию на утро 16 марта в больницах находится 687 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждаются 66 пациентов, из которых на управляемом дыхании 44 человека.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 75. Домой выписали 63 человека, 24 человека перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

За сутки умерло 11 зараженных коронавирусом — 91-летняя женщина, 90-летний мужчина, 87-летний мужчина, 81-летний мужчина, две 79-летних женщины и мужчина, 76-летний мужчина, 74-летний мужчина, 72-летний мужчина и 40-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 739 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 4 512 историй болезни COVID-19 с 4 349 пациентами.

По состоянию на 16 марта выздоровело 60 376 человек. Из них история болезни 42 174 человек (69,9%) завершена, у 18 020 человек (30,1%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.