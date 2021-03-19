Наиболее частые проблемы здоровья из-за "домашней конторы" можно предотвратить

По словам провизора тартуской аптеки Sõbra Benu Аастрид Оолберг, основные проблемы, с которыми обращаются к аптекарям — это сухость глаз и боль или напряжение в мышцах из-за неудобного положения тела. Чтобы длинные часы перед монитором не нанесли ущерба здоровью, провизор советует заняться профилактикой этих проблем и заранее подумать о факторах риска.

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Опыт Оолберг показывает, что самая частая жалоба, с которой обращаются работники домашних офисов к аптекарям — это сухость и щипание в глазах. ”Взгляд на экран требует от глаз постоянного напряжения. К тому же для наших глаз неестественно долгое время смотреть на близлежащий объект. Моргание уменьшается и глаза не получают достаточно влаги. Ощущение сухости и покрасневшие глаза — это очевидные знаки усталости и перегруженности глаз”, — поясняет Оолберг.

Для предотвращения этой проблемы необходимы при работе за монитором регулярные паузы. ”Глазные мышцы расслабляются при взгляде вдаль и просто за счет того, если время от времени закрывать глаза”, — делится Оолберг практическими советами. Чтобы глаза не сохли, ими необходимо регулярно моргать. Этому помогает и правильное положение монитора. ”Верхний край монитора должен быть на 5-7 см ниже глаз — тогда нагрузка на глаза меньше и такое положение способствует морганию”, — обучает Оолберг.

Но если сухость в глазах уже появилась, то поможет их смачивание глазными каплями. ”Важно помнить о том, что для смачивания глаз недостаточно покапать каплями один раз. Для восстановления необходимого уровня влажности глаз капать нужно регулярно в течение всего дня”, — подчеркивает Оолберг. Перед тем, как отправиться спать, провизор советует использовать глазной гель, потому что увлажняющие свойства геля действуют дольше, чем капли. Выбор глазных капель и гелей в аптеках довольно большой — для подбора подходящего Оолберг советует обратиться к аптекарю.

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