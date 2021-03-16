Библиотеки, движение, культурное многообразие. Объявлена тематика следующих лет в сфере культуры

”Следующий год знаменателен тем, что библиотечная сфера будет меняться в зависимости от потребностей пользователей. Отсюда и выбор тематики года. Роль библиотек меняется, все чаще библиотека становится не только хранилищем информации, но и консультантом, проводником и наставником. Кроме того, постоянно и быстро растущий объем информации и цифровая революция ставят перед библиотеками совершенно новые задачи как в социальном, так и в образовательном плане”, — отметила министр культуры Аннели Отт. ”Библиотеки станут играть роль общественных информационных и консультационных центров, в результате чего в выигрыше будет каждый — будь то с точки зрения более качественных услуг и информации или просто для самосовершенствования и самообразования”, — добавила Отт.

Подготовка и проведение тематического библиотечного года — задача Национальной библиотеки Эстонии. В 2023 году эстафету примет спортивная сфера, чтобы пробудить интерес людей к физической активности и здоровому образу жизни. Год, посвященный двигательной активности, должен привлечь внимание к тому факту, что, несмотря на улучшение статистики, мы все еще на пару десятков процентов отстаем от стран Северной Европы, где регулярно двигательной активностью занимается не менее трех четвертей населения. А вот в 2024 году мы будем знакомиться с многообразной культурой и традициями разных народов, проживающих в Эстонии, а также с уникальными культурными пространствами и общинами самой Эстонии. Ответственные за проведение тематических мероприятий на 2023 и 2024 годы будут объявлены позже.

Министерство культуры проводит тематические годы с 2000 года, который был объявлен Годом эстонской книги. Цель тематических лет — каждый год привлекать внимание к одной из сфер или тем культуры. Например, Год искусства, Год эстонского театра, Год музея, Год чтения, Год эстонского кино, Год культурного наследия, Год музыки, Год морской культуры, Год детской и молодежной культуры, Год цифровой культуры.