"Краснющая". Чем известна колония №2 в Покрове, где находится Навальный

Последние несколько лет колонией руководит Александр Муханов. По слухам, регулярные пытки и жестокие избиения заключенных с его приходом прекратились, рассказала адвокат Мария Эйсмонт.

Не так давно в этой же колонии сидели националист Дмитрий Демушкин и гражданский активист Константин Котов — как они рассказывают, в этой колонии им пришлось тяжело.

Адвокаты после встречи с Навальным тоже подчеркнули, что в колонии с ним обращаются очень вежливо, исключительно под видеозапись. В то же время они заявили, что нашли в действиях ФСИН несколько нарушений — в частности, оппозиционера каждый час будят по ночам, так как еще в СИЗО его признали склонным к побегу, а адвокатов к нему слишком долго не пускали.

"Режим, устав, распорядок дня. Буквальное выполнение бесконечных правил. Мат и жаргонные слова запрещены. И этот запрет строго соблюдается. Представляете тюрьму, где не ругаются? Страшное дело. Видеокамеры везде, за всеми наблюдают и при малейших нарушениях составляют рапорт", — пишет он.

В своем посте Навальный пишет, что российская тюремная система смогла его удивить. "Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 км от Москвы ", — пишет он. При этом он отмечает, что насилия в колонии он не видел. "Методы сменились, и, честно скажу, я даже не припомню места, где все разговаривают настолько вежливо и в каком-то смысле приветливо", — отмечает оппозиционер.

В понедельник адвокат политика Ольга Михайлова сказала Би-би-си, что она и еще один адвокат Вадим Кобзев несколько часов просидели в машине возле колонии в Покрове. Впоследствии источник ТАСС сообщил, что Навальный действительно находится в покровской ИК-2. Чуть позже "Открытые медиа" написали, что денежный перевод, отправленный туда на имя Навального, дошел до адресата — это подтверждало, что он именно в этой колонии.

12 марта адвокаты Навального сообщили, что его увезли из СИЗО "Кольчугино" в неизвестном направлении. ТАСС сообщал, что политика отправили в колонию номер 2, ссылаясь при этом на анонимный источник.

"Политических" под арестом обычно вообще не бьют: настолько явное нарушение закона привлечет внимание общества к известному заключенному.

В этой колонии в разное время отбывали срок националист Дмитрий Демушкин, в 2017 году осужденный за репост фотографии с "Русского марша", и гражданский активист Константин Котов, после московских протестов 2019 года приговоренный по "дадинской" статье. Оба не сталкивались с прямым насилием, но вспоминают пребывание в ИК-2 как очень тяжелое время. По их словам, на них давили другими способами.

Колонии в России неформально делятся на "черные", где положение контролируют криминальные авторитеты и возможны послабления в виде, например, нелегальных телефонов, и "красные", где вся полнота власти — у администрации, следовательно, режим жестче.

ИК-2 — "краснющая", сказала "Открытым медиа" адвокат Котова Мария Эйсмонт. По ее словам, там все нацелено на то, чтобы человек чувствовал свою полную зависимость от администрации.

В колонии, рассказывают правозащитники и бывшие заключенные, важную роль играют "активисты" — заключенные, сотрудничающие с администрацией, которые и контролируют осужденных.

Именно они следят за соблюдением правил — например, чтобы человек смотрел в пол, когда запрещено смотреть по сторонам, раздают задания и записывают все слова заключенных, чтобы показать начальству, рассказали Котов и Демушкин. Взамен эти люди получают привилегии вроде душа, которым можно пользоваться не раз в неделю, а когда угодно.

В интервью "Медиазоне" Демушкин называл колонию в Покрове самой жесткой в России "в плане ломки людей". А Константин Котов уверяет, что, хотя формально это колония общего режима, фактически режим там строгий.

Спецотряд: холод, запреты и никаких передач



Демушкин провел восемь месяцев в "Секторе усиленного контроля "А" — по сути, в тюрьме внутри колонии с еще более жесткими условиями. Он рассказывает, что похудел там больше чем на 40 килограммов и стал регулярно падать в обмороки.