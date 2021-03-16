Новый руководитель Пыхьяской префектуры будет получать 4600 евро в месяц

Приказ о его назначении был подписан накануне, сообщает RusERR.

Должностной оклад Каазика составит 4600 евро в месяц, а его полномочия на посту префекта продлятся с 1 апреля по 31 марта 2026 года.

Пост префекта Пыхьяской префектуры стал вакантным 26 января, когда занимавший эту должность Яани приступил к работе министром внутренних дел в правительстве Каи Каллас.

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