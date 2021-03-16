Автомобиль сбил несколько транспортных средств, дорожный знак и фонарный столб

Авария произошла в 12:43 на перекресте Равила и Илмастику, где 72-летний мужчина на легковом автомобиле Ford Mondeo врезался в легковой автомобиль Citroen Jumpy, которым управлял 67-летний мужчина. Также Ford Mondeo наехал на четырехколесный мопед Microcar под управлением 59-летнего мужчины, после чего врезался в дорожный знак и фонарь.