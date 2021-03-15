Полиция обнаружила в Харьюмаа работавший на выходных строительный магазин

Сообщается, что были проверены 680 различных мест, в числе которых 37 развлекательных заведения, 323 магазина, 214 автобуса и 105 других общественно используемых помещений.

Замечания у стражей порядка были к нескольким кафе, ночному клубу в столичном районе Кристийне. Но в целом люди относятся с пониманием к введенным жестким мерам — например, в магазинах маски носили 95% посетителей.

В наибольшей степени правоохранителей огорчил случай в субботу, когда патруль приехал по оперативной информации с проверкой в один строительный магазин, который, якобы, работал вопреки ограничениям.

"Печально, что персонал магазина неоднократно пытался препятствовать работе партуля, не хотел разрешить осмотреть внутренние помещения — есть ли там и сколько посетителей?

Правда, в итоге выяснилось, что покупателей там было не много. Но бизнесмены должны понимать, что ограничения и их соблюдение — наше общее дело", — отмечает полиция в своем сообщении.