Испания приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca. Проблему срочно обсудит ВОЗ

Как пишет РБК со ссылкой на 20 Minutos, решение было принято в ходе экстренного совещания с руководством регионов, созванного министерством после отказа от AstraZeneca Германии, Франции и Италии 15 марта.

По информации издания, решение властей может быть отменено, если до истечения 15-дневного периода Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) представит результаты исследования, доказывающее, что вакцина AstraZeneca не вызывает образование тромбов.

В Испании препарат AstraZeneca одобрен только для инъекций гражданам от 18 до 55 лет. Сейчас его применяют при вакцинации медиков, полицейских, пожарных, учителей и военных.

Ранее 15 марта вакцинацию препаратом британо-шведской фармкомпании приостановили в Германии, Франции, Италии и Индонезии. До этого полностью или частично от использования вакцины отказались в Норвегии, Дании, Ирландии, Австрии, Эстонии, Литве, Нидерландах.

Отказ от препарата AstraZeneca в Европе происходит на фоне случаев тромбоза и тромбоэмболии у привитых. Первые такие сообщения пришли из Дании в начале марта.

Всемирная организация здравоохранения обсудит проблему безопасности AstraZeneca

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во вторник, 16 марта, обсудят вопрос безопасности вакцины AstraZeneca, сообщает "Немецкая волна",

"Экспертная комиссия ВОЗ по вопросам безопасности вакцин изучает все доступные данные и находится в тесном контакте с Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) и проведет встречу завтра", — сообщил гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции в понедельник.