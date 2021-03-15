Премьер-министр Кая Каллас заразилась COVID-19

Каллас сказала, что у нее небольшая температура, но общее самочувствие хорошее.

"Слежу внимательно за своим здоровьем, буду до выздоровления находиться дома. Продолжу исполнять обязанности главы правительства из дома, потому что в э-Эстонии можно руководить заседаниями правительства и успешно участвовать в других рабочих совещаниях и виртуально", — сказала глава кабинета.

Каллас находилась до четверга прошлой недели в самоизоляции после близкого контакта с инфицированным. После выхода из самоизоляции результат ее теста был отрицательным. Следующий анализ, результат которого оказался положительным, пришел в понедельник вечером. Премьер-министр информировала о положительном тесте тех людей, с которыми она контактировала в последние дни.

"Призываю всех людей следовать мерам предосторожности, носить в помещениях маски, сокращать контакты с другими людьми, работать по возможности дистанционно, находиться как можно больше дома, потому что вирус широко распространяется по всей Эстонии", — сказала премьер-министр.

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