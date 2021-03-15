"Европейские политики вынуждены обращаться к своему, как принято нас там называть, заклятому врагу за помощью". Как Скабеева представила Кылварта в эфире телеканала "Россия"

- Муниципальные власти не могут обратиться напрямую даже к соседней стране, это может сделать только правительство нашей страны. Но я, будучи руководителем крупнейшего самоуправления, считаю своей обязанностью указать на сложившуюся ситуацию и, прежде всего, на перспективу, которая может нас ожидать. В нашей стране, как и во всех других странах, есть понимание того, что для борьбы с пандемией…

- Прямо скажем, чего уж там, политически рискованное заявление вы сделали — обратиться напрямую к России, — прокомментировал слова мэра Таллинна ведущий программы Евгений Попов. — Почему вы это обращение сделали?

- Сейчас мы знаем, что вакцины не хватает оперативно и ее может не хватать и в будущем. Поэтому как многие европейские страны кроме общего заказа Европейского союза сейчас занимаются организацией прямых поставок в том числе из третьих стран. У нас здесь много заявлялось о том, что вакцинация и вакцины — это не политическая тема, поэтому самое время перейти от слов к делу и при необходимости вести переговоры в том числе и с нашим соседом, с Россией, есть и другие варианты, есть Китай, ожидаются еще новые вакцины. Необходимо заниматься этим сейчас, как это делают другие страны, потому что когда возникнет необходимость, может оказаться, что мы уже далеко в конце очереди или опять же уйдет слишком много времени, как это происходит сейчас, — заявил Михаил Кылварт.

После этих слов на экране появилось видео выступления таллиннского градоначальника (в видеотрансляции начинается в 14:05).

- Европе катастрофически не хватает вакцины, той, что есть — колоть опасно, — "плавно" подвела к интервью с Михаилом Кылвартом ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева . — Америка делиться своей вакциной не будет, и европейские политики вынуждены обращаться к своему, как принято нас там называть, заклятому врагу за помощью. К официальной Москве, Путину и России. Такие призывы звучат не только из уст условно дружеских нам Венгрии и Италии, а аж из Прибалтики .

На этих словах связь временно прервалась, и мэру Таллинна не удалось завершить свою мысль. После возобновления связи в дело вступила Скабеева с вопросом: "Вам от президента не звонили? Не критиковали? Мы же прекрасно понимаем, что российско-эстонские отношения не самые радужные".

- У нас пытаются на разных уровнях заявлять о том, что борьба с пандемией должна быть аполитичной. В том числе и в контексте международных отношений. Это заявляется в нашей стране, об этом говорится и в России, хотелось бы верить, что мы в состоянии и на деле это доказывать. Причем, как с нашей стороны, так и со стороны возможных партнеров. Но мы прекрасно понимаем, что реальность, к сожалению, другая, вопрос действительно политизируется, а страдают люди.

- А как жители Таллинна относятся к российской вакцине "Спутник V", ведь мы видим, что целая кампания по дискредитации вакцины развернута во многих западных СМИ.

- На данный момент больше обсуждается качество вакцины AstraZeneca. Мы точно также, как и в российском информационном поле отслеживаем ту информацию, которая есть в разных европейских странах. И понимаем, что это дополнительный сигнал для тех людей, которые отказываются от вакцинации, а вакцинация очень нужна. Поэтому если будет возможность выбора, я думаю, что и для жителей Эстонии это будет позитивный сигнал вне зависимости от национальности.

После сюжета про отказ нескольких европейских стран от вакцины AstraZeneca, Ольга Скабеева спросила Михаила Кылварта: Почему вы не колетесь Pfizer'ом?

- Pfizer нет в достаточном объеме, чтобы обеспечить всех жителей страны. Pfizer получают в основном представители группы риска и пожилые люди.

- Я правильно понимаю, что вы обратились к России, понимая, что американцы не помогут? — вопрос от Скабеевой заставил мэра Таллинна улыбнуться.

- Ну вы видите, я ведь не обратился непосредственно к российскому правительству. У меня для этого нет полномочий, я обратился к своему правительству. На данный момент ситуация не является уникальной, когда европейские страны напрямую ищут партнеров среди стран-производителей, минуя общий заказ Евросоюза. Понимаю, что этому придается политический контекст, но в рамках муниципальной власти мы должны думать о здоровье и о перспективах.

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