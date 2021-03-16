Семейный врач: заразиться ковидом и получить осложнения гораздо реальнее, чем получить тромбоз после вакцинации(122)
На фоне ухудшения показателей заболеваемости коронавирусом в Эстонии много спорят о темпах вакцинации и логистике вакцин. На прошлой неделе эта тема обсуждалась в Рийгикогу в качестве вопроса государственной важности. Как именно попадает вакцина со склада департамента здравоохранения к семейным врачам и в каком порядке от них к пациентам, рассказала ETV+ семейный врач Александра Гаркуша.
— Если было решено распространять вакцину через семейных врачей, значит на вас легла дополнительная нагрузка, верно?
— Да, конечно. Хотя вакцинация населения входит в наши прямые обязанности. Мы всегда вакцинировали людей, как детей, так и взрослых.
— Но у вас была какая-то плановая вакцинация, а сейчас это в экстренном порядке добавилось. По идее, у вас должна быть нагрузка предельная, максимальная, и хватает ли времени на то, чтобы заниматься с пациентами в обычном, текущем порядке?
— Здесь всё зависит от того, сколько вакцины у нас в наличии. В начале января нам выделили список пациентов из группы риска, то есть это люди, которые в приоритетном порядке должны получить вакцину. В моём списке около четырёхсот человек, что немало. И первую вакцину я получила где-то в середине февраля. Мне выделили 36 доз. И когда появилась информация о том, как будет распределяться вакцина, было сообщено, что по отдельным регионам будут конкретно говорить, кто, когда и сколько может заказывать. У нас рядом есть медицинский центр семейных врачей, являющийся центром вакцинации. В воскресенье вечером они получают информацию, что в понедельник они могут заказать вакцину для того, чтобы начать вакцинировать своих пациентов из группы риска. Заказать её можно до вторника, и тогда со среды можно начать вакцинацию.
— Что это значит? Врачи должны обзванивать пациентов, спрашивать, придут ли они на вакцинацию, чтобы понять, какое количество нужно? То есть в нашем э-государстве эти электронные регистры, системы не работают в данном случае?
— Да.
— Но списки людей, которые должны быть вакцинированы, у вас есть, правильно? То есть сколько заказать вакцин, врач уже знает.
— Я не могу заказать больше, чем мне разрешено. Мне было разрешено заказать 36 доз, я заказала эти 36 доз. Следующая партия, которую я могла бы получить, ориентировочно должна была быть через пять недель. Но поскольку в обществе начались возмущения, почему вакцинация идёт так медленно, почему семейные врачи не справляются, Департамент здоровья был вынужден начать делать небольшие поставки, но чаще. Через три недели я получила ещё 30 доз. Это было на прошлой неделе.
— А как выбирать? 400 пациентов в группе риска. 36 плюс 30 это 66. Как выбрать, кому достанется вакцина?
— У нас пациенты группы риска распределены по приоритету: с первого по шестой.
— Кто входит в первую?
— В первую группу входят пациенты старше 80 лет. У меня на тот момент их было 90 человек, но я рассчитывала, что две трети в лучшем случае я смогу провакцинировать, потому что кто-то лежачий, кто-то находится в домах по уходу, кто-то не может приехать, кто-то отказывается, и так далее.
— А какая вакцина у вас была получена? Если мы говорим об AstraZeneca, то её же не рекомендуют людям старше 70 лет.
— Да. Первой вакциной, которую мы получили, была вакцина Pfizer. Эта вакцина обладает сложной системой хранения. На тот момент, когда я её получила, во вторник, в течение пяти суток я должна была её использовать.
— Хранить её нужно при минус 70 градусах? У вас есть такие условия?
— При минус 70 градусах она хранится в Департаменте здоровья. К нам её привозят уже размороженную, мы можем хранить её в холодильнике, от плюс двух до плюс восьми градусов в течение пяти суток. Когда нам её привозят в холодильнике, там есть лист, где написано, до какого числа мы её обязаны использовать. Если я её не использую, мне её приходится утилизировать.
— Многие люди не из группы риска уже получили вакцину как раз благодаря тому, что срок её годности истекал, и поэтому они, записав себя заранее в лист ожидания у семейного врача, получили эту вакцину, потому что кто-то отказался, и их срочно вызвали. Такие списки вы тоже составляете?
— Такие списки тоже есть. В них я обязательно записываю возраст. У меня сейчас есть две вакцины, Pfizer и AstraZeneca, и, естественно, если пациент молодой, я ему предлагаю AstraZeneca, хотя недавно AstraZeneca потеряла верхнюю границу возраста, то есть сейчас её разрешено использовать в любом возрасте.
— А как вы относитесь к шумихе вокруг этой вакцины? Поскольку смерть молодого спасателя подняла вопрос, насколько AstraZeneca вообще безопасная вакцина.
— На самом деле, смерть молодого спасателя всколыхнула всё наше общество, и всё это очень печально, и мои искренние соболезнования родственникам и близким этого человека. Из других стран тоже поступали сообщения о подобных случаях.
— Восемь стран сейчас временно приостановили использование этой вакцины, а в Эстонии рекомендовали семейным врачам не делать эту прививку людям с риском возникновения тромбоза.
— Совершенно верно. Если человек заболевает ковидом, то при лёгком течении болезни риск возникновения тромбоза 20%. При тяжёлом течении болезни риск возникновения 50%. То есть почему даже при лёгком течении болезни долго сохраняется одышка, физическое недомогание — люди не в той физической форме, в которой они были до этого. Это всё из-за этого мелкого тромбоза, который образовался в тканях лёгких. А риск тромбоза от вакцины составляет меньше 0,01%. Сейчас эпидемиологическая ситуация в стране такая, что заразиться ковидом и получить от него осложнения на многие, многие месяцы гораздо реальнее, чем, получив вакцину, получить тромбоз.
Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.