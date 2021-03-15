В Нымме мужчина напал на молодую женщину

По имеющемуся сейчас описанию, его рост примерно 190 см, стрижка "ежиком", на нем была темная куртка с капюшоном. Полицейские сейчас активно просматривают записи камер видеонаблюдения в этом районе, чтобы установить, в каком направлении двигался этот мужчина и мог ли его кто-нибудь заметить.