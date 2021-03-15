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ЧП и криминал
15.03.2021, 16:56
В Таллинне мужчина угрожал ножом детям, игравшим в снежки
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Pussitamine
Foto: Anni Õnneleid
12 марта
поступило сообщение в полицию, что на улице Ранна в
Пирита
36-летний мужчина угрожает похожим на нож предметом играющим в снежки детям.
Полиция задержала мужчину как подозреваемого в угрозах.
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(24)
128