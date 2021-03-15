Мастер-класс по капитализму: как западные бизнес-акулы раскрутили Таллинн на деньги из-под крана

ПЕРЕГОВОРЫ: В июне 2002 года мэр Таллинна Эдгар Сависаар старался избежать подорожания цен на воду, обговоренного в момент приватизации Tallinna Vesi. Напротив него — члены совета компании Лес Белл и Роберт Пирс, а также член правления Боб Гальенн (слева направо).
Foto: Egert Kamenik / Postimees / Scanpix Baltic
ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ: Городские власти надеялись, что зарубежный инвестор вольет круглые суммы в компанию Tallinna Vesi. Однако новый владелец принялся выкачивать прибыль. До тех пор, пока мэр ТаллиннаМихаил Кылварт не решил вернуть компанию под управление города.
Весной 2001 года крупный предприниматель Хиллар Тедер производил впечатление человека, который может уболтать кого угодно — и мертвого уговорит, и медведя в студеную зиму убедит выйти из берлоги.
Так он выиграл организованный городом тендер и заполучил в свое пользование участок земли возле Адмиралтейского бассейна, где сейчас возводится бизнес-центр Porto Franco. И это при том, что предложил на 700 тысяч евро меньше (да, именно меньше, а не больше!), чем его главный конкурент Пауль Обершнайдер.
Горуправа во главе с Юри Мыйзом предпочитала более солидное предложение Обершнайдера, однако проводившие тендер городские чиновники при активном участии Леонида Цингиссера отдали победу Тедеру.
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