В ситуации широкого распространения коронавируса следует избегать использования наличных

Для оплаты мобильным можно использовать решения Google Pay, Apple Pay или Samsung Pay или приложения продавцов. Во многих новых моделях умных часов тоже предусмотрена возможность мобильных платежей.

При бесконтактных платежах банковской карточкой следует иметь в виду, что в случае такого вида платежей действует лимит в 50 евро.

Rimi: половина покупок в магазинах делается путем самообслуживания

Во всех крупных сетях розничной торговли имеются кассы самообслуживания и возможность покупок с использованием специального пульта.

"В среднем в Rimi сегодня почти половина покупок делается в кассах самообслуживания или при помощи пульта, доля использования наличных сокращается", — сообщила Ärileht руководитель по коммуникациям этой сети Катрин Батс.

В компании розничной продажи топлива Neste оплата мобильным наиболее популярна среди клиентов в возрасте ниже 35 лет.

Типичный покупатель, использующий сегодня для оплаты мобильный, это мужчина или женщина возраста до 35 лет, которые предпочитают этот способ из-за его простоты. Единственное, что здесь нужно, это взять заправочный пистолет и засунуть его в топливный бак машины. При этом на большинстве заправок предлагаются одноразовые перчатки и салфетки, которые можно использовать, чтобы не прикасаться голой рукой к общедоступным поверхностям.

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