Вспышка коронавируса в доме попечения в Кивиыли прошла легко. Многие заболевшие ранее получили одну дозу вакцины

Всего в доме попечения проживает около 140 клиентов. Сплошное тестирование было проведено после выявления отдельных случаев.

По словам руководителя Идаского региона Департамента здоровья Марье Муузикус, вспышка действительно прошла довольно легко, хотя у некоторых симптомы все-таки проявились. Скорее всего, по ее словам, свою роль сыграло то, что многие заболевшие к тому времени уже получили одну дозу вакцины. Несмотря на то, что одна доза не дает полноценной защиты, худшего она все-таки избежать помогает.

Если обычно наличие очага в доме престарелых означает и необходимость госпитализации, то в данном случае обошлось без этого.

До этого случая многие постояльцы, а также некоторые работники учреждения были настроены в отношении вакцинации скептически (около половины клиентов не вакцинированы), но сейчас интерес возрос.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.