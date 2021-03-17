Страны Евросоюза и "Спутник V": вся ответственность лежит на покупателе вакцины

Гергели Гуляш, член правительства, министр от правящей партии Фидес, разместил их на своей странице в Facebook.

В сообщении говорится, что в случае с российской вакциной ответственность за любые ”побочные эффекты” от инъекции лежит на покупателе.

”Правительство Венгрии ратует за то, чтобы данные о закупках вакцин стали достоянием общественности, — сказал Гуляш. — Как я и обещал, мы предадим гласности соглашения с Китаем и Россией, а также настаиваем, чтобы Европейская комиссия обнародовала договоры, заключенные Брюсселем”.

Венгрия стала первой страной ЕС, закупившей китайские и российские вакцины от COVID-19, так как в стране посчитали, что внутри Евросоюза программы по вакцинированию населения разворачиваются слишком медленно.

О чём говорится в договорах?



Контракт на закупку китайской вакцины Sinopharm был заключён с венгерской фармацевтической компанией Danubia Pharma Kft.

В нём указано, что стоимость каждой дозы Sinopharm для Венгрии составляет 30 евро плюс НДС. Было закуплено пять миллионов доз, которых достаточно для вакцинации 2,5 миллиона человек.

Компания Danubia Pharma обязуется доставить и организовать хранение 500 000 доз вакцины к 15 марта, ещё 500 000 доз к 15 апреля, 500 000 доз к 15 мая и 3,5 миллиона доз к 15 июня на складах, указанных в договоре.

Цена, однако, оказалась выше, чем для других стран. Например, Перу заказала один миллион доз за 21-22 евро.

С другой стороны, российский Спутник V стоит около 16 евро. Первоначально было заказано 3000 доз, теперь это количество было увеличено до одного миллиона.

Все расходы, связанные с хранением и доставкой вакцины, берёт на себя покупатель.

Заказчик также несёт ответственность за все нежелательные явления, побочные эффекты, проблемы, связанные с недостаточной эффективностью препарата, отравления и аллергические реакции или любые другие отрицательные последствия.

Споры по договору разрешаются в соответствии с российским законодательством, полностью исключающим обращение в органы международного частного права.