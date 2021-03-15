"Нымме Калью" объявил об увольнении замешанного в секс-скандале бразильского тренера

С заявлением о расторжении трудового договора с бразильским специалистом выступил президент "Нымме Калью" Куно Техва: "Мне очень жаль, что согласно информации, которая недавно стала известна, теперь уже бывший тренер нашего клуба Фредо Гетулио Аурелио действовал неадекватно и недостойно для тренерской работы. Я безоговорочно осуждаю публично признанные тренером сексуальные отношения с несовершеннолетней. То, что произошло, очень печально, и я сделаю все возможное, чтобы подобное не повторилось в будущем".

"К сожалению, у нас до сих пор не было информации, которая позволила бы нам связаться с полицией или уволить тренера раньше из-за ненадлежащего поведения", — сказал Куно Техва.

Президент добавил, что в "Нымме Калью" нет места физическому или психологическому насилию над детьми или взрослыми.

На этой неделе в передаче "Õhtu" на телеканале Kanal 2 бывшая эстонская футболистка, которая в настоящее время использует псевдоним Миа Белле Трисна (27), рассказала, что когда ей было всего 14 лет, ее лишил девственности тренер, который был на несколько десятков лет старше.

Позже о домогательствах рассказала другая спортсменка.

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