Балтийский футзал: ковид – главный джокер в колоде плей-офф

Несмотря на все сложности с проведением регулярного чемпионата в этом сезоне, в частности, остановки на общекомандный карантин, в Эстонии практически сумели добраться до матчей плей-офф в срок. Участники четвертьфиналов и две команды, вышедшие в полуфинал, стали известны уже в первой половине марта, и на 13-е число планировался старт решающей стадии. Однако в планы вновь вмешался набивший оскомину коронавирус. Игроки таллинского «Космоса» были отправлены на десятидневный карантин, а вместе с ним и «Кохила», с которой столичный клуб проводил заключительную встречу регулярки. Таким образом, в четвертьфиналах в эти выходные оказалось банально некому играть, поскольку «Космос» должен был встретиться с «Силламяэ Силмет», а «Кохила» должна была оспорить выход в полуфинал с «Тарту Рейвенс». В результате чего, старт плей-офф в Эстонии отложен, как минимум, на неделю. Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию в стране, и озадаченность некоторых клубов собственной безопасностью, эта дата может измениться, но искренне надеемся, что никаких форс-мажоров больше не произойдёт.

Чемпионат Литвы в этом сезоне стартовал позже Эстонии и Латвии, но прошёл гладко, и ни разу массово не прерывался – на непродолжительный карантин уходили лишь отдельные команды. И на минувшей неделе в Литве уже состоялись первые матчи плей-офф: «Вип» и «Гаргжду Прамогос» одержали гостевые победы в первых четвертьфинальных матчах. Клуб из Мажейкяя одолел «Дайнаву» со счетом 5:1, а «Прамогос» также добился уверенной победы над «Шауляем» 6:1. Таким образом, «Вип» и «Гаргжду Прамогос» сделали уверенный шаг по направлению к полуфинальной стадии, на которой их уже ждут «Жальгирис» и «Йонавос Викингай».