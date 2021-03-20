ОБРАТНАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ | Эстонцы не хотят, чтобы в школах, где учатся их дети, было много русских учеников

Следует учитывать, что политики имеют в виду разные вещи: обучение на эстонском и обучение эстонскому. Обучение на эстонском означает переход русскоязычных школ на эстонский язык обучения. В первую очередь об этом говорят реформисты. Центристы больше говорят об обучении эстонскому языку, то есть о том, что эстонский язык можно преподавать и в школах, где обучение ведется на русском языке.

О переходе русских школ на эстонский язык обучения легче говорить, чем делать. Все упирается в географическую сегрегацию, противостояние родителей и нехватку учителей.

Переход школьного образования на эстонский язык во многом уже произошел в регионах, где для этого есть подходящие условия. К настоящему моменту крупные русские школы остались, в основном, там, где проживает много русских, например, в Ида-Вирумаа, Маарду и Ласнамяэ. В Мустамяэ, Хааберсти и Пыхья-Таллинне количество русских и эстонцев примерно одинаково, но в игру вступает тот факт, что родители-эстонцы не хотят, чтобы в детских садах и школах было слишком много детей, говорящих на другом языке.

В связи с этим в системе образования Эстонии уже несколько десятилетий существуют неофициальные квоты, согласно которым в эстонском классе может быть от двух до четырех русских детей, не больше. По этой причине русские школы сохранились также в тех районах Таллинна, где национальный состав в принципе позволяет создать смешанные классы 50 на 50. В обществе много говорится о борьбе русскоязычных родителей за сохранение русских школ, но в тени этого остается другая сторона медали: многие эстоноязычные родители хотят, чтобы в учреждении, где учится их ребенок, превалировал эстонский язык. Таким образом, в Ида-Вирумаа, Маарду и Таллинне большая часть русских детей попадает в русские школы.