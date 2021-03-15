ЧП и криминал
15.03.2021, 13:40

ФОТО и ВИДЕО | Подозрительный предмет на автобусной остановке в Ыйсмяэ оказался… электронной сигаретой

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В понедельник около полудня полиция получила вызов в Ыйсмяэ, где на автобусной остановке около магазина Maxima на Эхитаяте теэ был обнаружен подозрительный предмет.

На вызов отреагировал полицейсий патруль, саперы и спасатели. Однако, как сообщает Пыхьяская префектура, при проверке выяснилось, что подозрительным предметом оказалась забытая на остановке электронная сигарета.

Два дня назад на автобусной остановке в Лаагри взорвалась настоящая бомба, поэтому органы правопорядка серьезно отреагировали на вызов в Ыйсмяэ. Детали данного происшествия прояснит уголовное следствие.



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