"За вакциной — в Россию, она там есть!" Жители Эстонии едут в Питер за "Спутником", это легко и бесплатно

Александр вакцинировался в Санкт-Петербурге. Он гражданин РФ, проживает в Эстонии. Все было легко, просто и бесплатно, признался он. ”Спокойно прошел границу, тест на коронавирус делать не нужно было, только на обратном пути прямо в зале ожидания. Когда переходил границу на российской стороне пограничники померяли температуру, попросили заполнить анкету и все”, — рассказывает он RusDelfi.

После пересечения границы Александр сел на маршрутное такси Ивангород — Санкт-Петербург, и через пару часов уже был в городе. Сначала житель Эстонии пришел в Пенсионный фонд по адресу Фурштатская ул., 5 (неподалеку от станции метро Чернышевская). Там получил СНИЛС или страховой номер индивидуального лицевого счёта. По его словам, внутреннего паспорта гражданина России для этого не понадобилось.

Затем его направили в больницу, где он и привился. ”Все было в порядке живой очереди. Все прошло очень быстро”, — сказал он.

На этом фоне удивительным кажутся темпы вакцинации в Эстонии, где несколько месяцев идет ”борьба” за вакцину, а на прием к врачу вызывают исключительно по спискам. Да и в самой России, за пределами Москвы и Санкт-Петербурга вакцинироваться не так просто. Независимые эксперты утверждают, что помимо дефицита вакцины в регионах, многие россияне не желают прививаться.

Как добавил Александр, сложнее всего было узнать, куда ехать и что для этого нужно. Сам процесс не вызвал сложностей. Почему Александр вакцинировался именно в Петербурге, а не в Кингисеппе или не дождался вакцины в Эстонии? ”Я знал, что в Питере все получится, поэтому поехал туда. Вакцинировался потому, что уже надоело сидеть дома. Надо работать. Плюс, скорее всего, ”Спутник” и так утвердят в Европе и скоро будут им прививать”.

По комментариям под постом Александра можно понять, что многие воспользуются возможностью вакцинироваться в России. ”Мои друзья уже тоже хотят. Интересуются, как можно все оформить и поехать”, — сказал житель Таллинна.