Вакцины от COVID-19: Ирландия и Нидерланды приостанавливают использование AstraZeneca(5)
Позднее в тот же день Нидерланды последовали примеру Ирландии, отметив, что это решение является мерой предосторожности и будет иметь силу в течение двух недель.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что между введением вакцины и повышенным риском развития тромбоза связи нет, и добавила, что странам не следует прекращать использование вакцины AstraZeneca.
В среду Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что в настоящее время нет доказательств того, что болезни, развившиеся у двух вакцинированных человек в Австрии, связаны с прививкой.
”Никаких выводов о том, что вакцина от COVID-19 AstraZeneca и эти случаи тромбоза как-то связаны, сделано не было”, — говорится в заявлении заместителя главного врача Ирландии доктора Ронана Глинна.
”Однако, действуя в соответствии с принципом предосторожности и ожидая получения дополнительной информации, NIAC [Национальный консультативный комитет по иммунизации] рекомендовал временно приостановить программу вакцинации от COVID-19 вакциной AstraZeneca в Ирландии”, — добавил Глинн.
Министерство здравоохранения Нидерландов заявило, что этот шаг стал реакцией на зарегистрированные в Дании и Норвегии шесть новых случаев нарушения свертываемости крови и снижении уровня тромбоцитов у людей в возрасте до 50 лет.
Вместе с тем голландское управление по лекарственным средствам подчеркнуло, что связь между проявлениями заболеваний и вакциной не доказана.
По заявлению местного Министерства здравоохранения, в Нидерландах не было зарегистрировано ни одного подобного случая.
Анализ данных по безопасности более 17 миллионов человек, вакцинированных в Великобритании и ЕС, не показал никаких доказательств возникновения повышенного риска образования тромбов, сообщила в воскресенье фармацевтическая компания AstraZeneca Plc.
”Тщательное исследование всех доступных данных по безопасности более 17 миллионов человек, живущих в Европейском Союзе и Великобритании, которым была введена вакцина AstraZeneca, не выявило доказательств возникновения повышенного риска тромбоэмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении, связанных с каким-то определённым возрастом, социальной группой, полом, партией лекарства или какой-либо конкретной страной”, — сказал производитель вакцины.
Это произошло на следующий день после того, как фармацевтическая компания объявила о дальнейшем сокращении поставок своей вакцины от COVID-19 в Европейский Союз, сославшись на экспортные ограничения.
”AstraZeneca с сожалением сообщает о сокращении поставок вакцины от COVID-19 в Европейский Союз, несмотря на неустанную работу по ускорению этого процесса”, — цитирует агентство Франс-Пресс пресс-секретаря компании.
Столкнувшись с производственными трудностями, фармацевтическая компания для транспортировки вакцины в Евросоюз решила использовать производственные площадки за его пределами, но, по словам пресс-секретаря, ”к сожалению, в связи с экспортными ограничениями поставки будут сокращены в первом квартале и, скорее всего, во втором”.
В первом полугодии компания планирует поставить 100 миллионов доз: 30 миллионов в первом квартале и 70 миллионов во втором.
Европейскую комиссию, заключавшую контракты на поставку вакцины от имени своих 27 государств-членов, подвергли резкой критике за слишком медленное обеспечение Европы необходимым лекарством.
К концу лета планируется вакцинировать 70% граждан.
В конце января AstraZeneca объявила, что из-за трудностей, связанных с производством на бельгийском заводе, в первом квартале года из ранее заявленных 120 миллионов доз она сможет поставить в страны Европейского союза только 40 миллионов.
Органы здравоохранения Австрии в прошлое воскресенье приостановили использование партии вакцины AstraZeneca после того, как 49-летняя женщина умерла в результате множественного тромбоза — образования тромбов в кровеносных сосудах — через 10 дней после введения вакцины. 35-летний мужчина был госпитализирован с тромбоэмболией легочной артерии после вакцинации из той же партии.
Эстония, Литва, Латвия, Люксембург также приостановили использование данной партии вакцины.
После этого и Дания с Норвегией объявили, что на фоне сообщений о нарушении свертываемости крови у некоторых вакцинированных людей, приостанавливают использование AstraZeneca.
Органы здравоохранения этих стран заявили, что это был шаг, предпринятый в качестве ”меры предосторожности”, поскольку пока что нет доказанной прямой связи между образованием тромбов и введением вакцины.
Но для AstraZeneca, шведско-британской международной фармацевтической компании, работающей вместе с Оксфордским университетом, которая и так находится в центре внимания из-за задержек, связанных с производством вакцины и её эффективностью, это определённо является антирекламой.
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