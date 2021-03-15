Глава МВД: частные предприятия имеют полное право требовать носить маску и соблюдать дистанцию на своей территории

"Работники передовой делают все возможное, однако уменьшение количества зараженных зависит от нас всех!

В связи крайне высоким уровнем заражения коронавирусом в Эстонии введены более строгие ограничения. Это означает, что увеличилась нагрузка тех работников передовой, в задачи которых входит проверять соблюдение установленных ограничений и правил. Уже год, как работники сферы внутренней безопасности продолжают делать все от себя зависящее, чтобы взять под контроль распространение вируса.

Департамент полиции и погранохраны совместно с Департаментом здоровья увеличили количество патрулей. Сейчас планируется, что сотрудники этих ведомств проведут 17 000 рабочих часов, выполняя соблюдение ограничений. Значительно увеличилось количество звонков как на номер экстренной помощи 112, так и на справочный номер Центра тревоги 1247. Отсюда вывод — люди нуждаются в дополнительной информации и находят верные каналы ее получения.

Всю серьезность ситуации и соблюдение людьми ограничений можно выразить и в денежном эквиваленте. Только МВД на предотвращение распространения коронавируса в прошлом году было потрачено 7,6 миллиона евро.

Ясно то, что ближайшие месяцы будут сложными. Сейчас мы в ситуации, когда возможности больниц принимать новых пациентов истощаются. Борьба с вирусом — задача всех нас, а не только работников сфер здравоохранения и внутренней безопасности. На сегодняшний день мы находимся на первом месте среди европейских стран по уровню зараженности Covid-19. Это крайне серьезно и вызывает беспокойство. Пожалуйста, давайте соблюдать ограничения!

Еще раз напоминаю, что в целях безопасности частные предприятия имеют полное право вносить в правила внутреннего распорядка требование носить маску и соблюдать дистанцию на своей территории. Признателен всем руководителям, кто уже установил это требование у себя на предприятиях!