Коронавирусный год принес популярность э-коммерции и неопределенность в сфере туризма и развлечений

Каур Каяк, генеральный директор Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, рассказал, что ситуация с пандемией в прошлом году сильно повлияла на обращения потребителей как по содержанию, так и по объему.

”Основная тенденция в том, что сложно нам всем, как предпринимателям, так и потребителям. В то же время весь период COVID характеризуется более понимающими потребителями, а также более терпеливым и ответственным бизнесом. Торговля в этот период отличилась с положительной стороны, а сфера туризма и развлечений вызывала озабоченность”.

Например, в прошлом году значительно увеличилось количество обращений как из-за пропущенных поездок, так и из-за отмененных культурных мероприятий.

”Одна треть прошлогодних запросов была связана с электронной коммерцией, что, с одной стороны, свидетельствует о популярности электронной коммерции, а также о том, что продавцы предлагают потребителям больше возможностей для совершения покупок в интернете, чем раньше. По сравнению с предыдущим периодом, было совершено на пятую больше обращений”, — добавил Каяк.

Отдел потребительской среды департамента также консультирует потребителей и торговцев в период эпидемии в соответствии с темами, представленными в обращениях. Кроме того, в качестве надзорного органа департамент проводит проверки деятельности торговцев, чтобы гарантировать, что их деятельность соответствует применимым требованиям, и что права потребителей защищены. Учитывая, что распространение коронавируса привело к значительному увеличению количества покупок в интернет-магазинах, в этой области также активизировались консультативные и мониторинговые мероприятия.

”Наша цель при упорядочивании рынка — это, прежде всего, активные и консультативные действия. Мы просим всех, как предпринимателей, так и потребителей, работать сообща, ведь это трудные для нас всех времена”, — добавил Каяк.

На данный момент самое главное — отреагировать на проблемы пандемии, сосредоточив основное внимание на: