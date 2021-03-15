Семейный врач: у переболевшего коронавирусом могут возникнуть нарушения психики

Большая часть людей полностью восстанавливаются за 12 недель, однако некоторые симптомы — например, усталость, упадок сил, трудности с концентрацией, боли в груди — могут наблюдаться на протяжении более продолжительного времени”.

”Важнее всего дать себе время на восстановление, позволить телу отдохнуть. Если симптомы держаться более четырех недель, следует сообщить об это своему семейному врачу”.

В случае усталости важно соблюдать режим и постепенно увеличивать аэробную нагрузку, например, гуляя на свежем воздухе, а также придерживаться здорового питания.

Доктор отметила, что пандемия оказывает влияние на всех жителей Эстонии, как больных, так и здоровых. У многих возникает стресс и возрастает раздражительность. Депрессия также может быть одним из последствий перенесенного коронавируса.

”После того, как человек переболел COVID-19, у него могут возникнуть нарушения психики: депрессия, возбужденность, нарушения сна и посттравматический стресс”, — перечислила доктор. Для сохранения душевного равновесия она посоветовала ограничить просмотр новостей и делать это один-два раза в день, выбрав определенное время и достоверные источники информации.Также важно поддерживать социальные контакты, по телефону или при помощи интернета. Можно занять духовными практиками, медитацией.

Информацию о том, как поддержать психическое здоровье во время пандемии, на русском языке можно найти на сайте kriis.ee.

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