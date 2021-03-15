Медицинский руководитель чрезвычайной ситуации: пациентов с COVID-19 из Харьюмаа будут отправлять на лечение в другие уезды

По словам председателя комиссии Урмаса Рейнсалу, больницы работают на грани своих возможностей. Больше всего больницы нуждаются в персонале. ”Мы хотим узнать у руководителей больниц, какие решения необходимо принять на государственном уровне для смягчения напряженной ситуации в сфере здравоохранения”, — сказал Рейнсалу.

”Число пациентов в больницах ежедневно растет. Департамент здоровья готовится к третьему уровню чрезвычайной ситуации. Для больниц это означает, что они не смогут больше принимать всех пациентов и будут вынуждены критически оценивать состояние каждого больного, — сказал Рейнсалу. — Ситуация сверхкритическая, для решения кризиса необходимо принять чрезвычайные меры”.

На заседание приглашены медицинский руководитель чрезвычайной ситуации и председатель правления Пярнуской больницы Урмас Суле, член правления и главный врач Северо-Эстонской региональной больницы Пеэп Тальвинг, председатель правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов, председатель правления Ида-Таллиннской центральной больницы Ральф Алликвеэ, председатель правления Раквереской больницы Айн Сууркаэв, председатель правления Ида-Вируской больницы Тармо Баклер, главный врач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас и государственый контроллер Янар Холм.

Урмас Суле сообщил, что в последние дни выросло число больных коронавирусом среди пожилого населения, но одновременно видны признаки того, что ограничения начали оказывать действие.

По его словам, количество смертей стабильно растет, а каждый день число нуждающихся в госпитализации пациентов повышается на 10-15 человек. Суле прогнозирует, что следующие две недели число нуждающихся в госпитализации будет расти, а потом уже может стабилизироваться.

Чаще всего в госпитализации нуждаются люди в возрастной группе 60-69 лет. При этом средний возраст нуждающихся в госпитализации понижается. Половина пациентов проводит в больнице минимум 9 дней, а средняя длина госпитализации составляет 10,5 дней.