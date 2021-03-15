Медицинский руководитель чрезвычайной ситуации: пациентов с COVID-19 из Харьюмаа будут отправлять на лечение в другие уезды(21)
По словам председателя комиссии Урмаса Рейнсалу, больницы работают на грани своих возможностей. Больше всего больницы нуждаются в персонале. ”Мы хотим узнать у руководителей больниц, какие решения необходимо принять на государственном уровне для смягчения напряженной ситуации в сфере здравоохранения”, — сказал Рейнсалу.
”Число пациентов в больницах ежедневно растет. Департамент здоровья готовится к третьему уровню чрезвычайной ситуации. Для больниц это означает, что они не смогут больше принимать всех пациентов и будут вынуждены критически оценивать состояние каждого больного, — сказал Рейнсалу. — Ситуация сверхкритическая, для решения кризиса необходимо принять чрезвычайные меры”.
На заседание приглашены медицинский руководитель чрезвычайной ситуации и председатель правления Пярнуской больницы Урмас Суле, член правления и главный врач Северо-Эстонской региональной больницы Пеэп Тальвинг, председатель правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов, председатель правления Ида-Таллиннской центральной больницы Ральф Алликвеэ, председатель правления Раквереской больницы Айн Сууркаэв, председатель правления Ида-Вируской больницы Тармо Баклер, главный врач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас и государственый контроллер Янар Холм.
Урмас Суле сообщил, что в последние дни выросло число больных коронавирусом среди пожилого населения, но одновременно видны признаки того, что ограничения начали оказывать действие.
По его словам, количество смертей стабильно растет, а каждый день число нуждающихся в госпитализации пациентов повышается на 10-15 человек. Суле прогнозирует, что следующие две недели число нуждающихся в госпитализации будет расти, а потом уже может стабилизироваться.
Чаще всего в госпитализации нуждаются люди в возрастной группе 60-69 лет. При этом средний возраст нуждающихся в госпитализации понижается. Половина пациентов проводит в больнице минимум 9 дней, а средняя длина госпитализации составляет 10,5 дней.
Что дальше? Больницы планируют постоянно следить за своей способностью принимать пациентов и повышать ее, активно вербовать дополнительный персонал, а также запустить сотрудничество между Пыхьяским и Лыунаским штабами, чтобы направлять пациентов из Харьюмаа на лечение в другие уезды.
Пеэп Талвинг сообщил, что в PERH сейчас есть свободные койко-места для коронабольных, так как было приостановлено плановое лечение. Главная проблема — нехватка персонала. Больница даже предлагает 1,5-кратную зарплату, чтобы мотивировать людей.
Аркадий Попов сказал, что в Ляэне-Таллиннской центральной больнице также не хватает персонала, особенно для отделения интенсивной терапии. Сейчас больница ждет работников из Тарту, которые должны прийти на помощь.
Главный врач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас рассказал, что в регионе нагрузка выросла на 40%, каждый день поступает около сотни вызовов к пациентам с корноавирусом, и примерно половине из них требуется госпитализация. Самая большая нагрузка — в Ласнамяэ и Маарду.
Председатель правления Ида-Таллиннской центральной больницы Ральф Алликвеэ попросил у Рийгикогу дополнительного финансирования, чтобы можно было восстановить плановое лечение.
Суле, как медицинский руководитель чрезвычайной ситуации, сообщил, что идет подготовка к третьему уровню чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения.