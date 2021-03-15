За сутки в Эстонии выявлен 1281 случай заражения коронавирусом, умерли девять человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 929 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 684 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 102, в Ляэне-Вирумаа — 42, в Тартумаа — 39, в Вильяндимаа — 30, в Пярнумаа — 26 и в Вырумаа — 19 новых положительных тестов. В Йыгевамаа прибавилось 16, в Ярвамаа — 14, в Валгамаа и Рапламаа — по 12, в Ляэнемаа — семь, в Пылвамаа — четыре и на Хийумаа — два новых случая заражения. На Сааремаа не прибавилось ни одного нового положительного теста. У 27 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 1465,26 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 19,5%.

По состоянию на утро 15 марта в больницах находится 711 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждаются 69 пациентов, из которых на управляемом дыхании 45 человек.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 73. Домой выписали 34 человека, 12 человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

За сутки умерло девять зараженных коронавирусом — 91-летняя женщина, две 87-летних женщины, 86-летняя женщина, 84-летний мужчина, 81-летняя женщина, 69-летний мужчина, 68-летняя женщина и 65-летняя женщина. Всего в Эстонии умерло 728 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 4 425 историй болезни COVID-19 с 4 263 пациентами.

По состоянию на 15 марта выздоровело 60 007 человек. Из них история болезни 42 172 человек (70,3%) завершена, у 17 835 человек (29,7%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.