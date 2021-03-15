В аварии в Маарду пострадал 18-летний молодой человек

Вчера в 14:32 произошла авария возле Ринги, 13 в Маарду, где водитель легкового автомобиля Audi A4 не справился с управлением, в результате чего транспортное средство выехало с дороги в зеленую зону и перевернулось на крышу. Кто находился на рулем авто, пока неизвестно.