Сегодня стартовало крупнейшее в истории Эстонии генетическое исследование психического здоровья

Почти половина людей испытывает в течение своей жизни проблемы с психическим здоровьем, но до сих пор точные причины этого неизвестны. Уникальное во всем мире научное исследование Эстонского генного фонда Тартуского университета поможет внести ясность в этот вопрос. Результаты исследования также послужат основой для разработки решений персонализированной медицины в области психического здоровья.

”Вклад каждого генного донора важен, поскольку анализ как можно большего количества разнообразной информации позволит нам лучше понять, почему в психическом здоровье людей существует так много различий”, — сказала адъюнкт-профессор нейропсихиатрической генетики генного фонда Келли Лехто, являющаяся одним из организаторов исследования. Всем 200 000 генных доноров предлагается заполнить онлайн-анкету для участия в исследовании. Каждая заполненная анкета повысит точность результатов, что, в свою очередь, окажет большее влияние на развитие персонализированной медицины. ”До сих пор персонализированная медицина в основном была сосредоточена на улучшении диагностики и лечения физических заболеваний, а психическое здоровье оставалось на заднем плане”, –добавила Лехто.

По словам соруководителя исследования профессора Лили Милани, медицина всего мира движется в направлении разработки подходящего для каждого конкретного человека индивидуального плана профилактики или лечения. ”Исследование поможет выявить неизвестные до сих пор связи между проблемами психического здоровья и генами, что позволит нам сделать следующий шаг в развитии здоровья, характеризующийся ростом персонификации и повышением эффективности использования ресурсов в секторе здравоохранения”, — добавила Милани.