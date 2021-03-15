Сегодня стартовало крупнейшее в истории Эстонии генетическое исследование психического здоровья(14)
Почти половина людей испытывает в течение своей жизни проблемы с психическим здоровьем, но до сих пор точные причины этого неизвестны. Уникальное во всем мире научное исследование Эстонского генного фонда Тартуского университета поможет внести ясность в этот вопрос. Результаты исследования также послужат основой для разработки решений персонализированной медицины в области психического здоровья.
”Вклад каждого генного донора важен, поскольку анализ как можно большего количества разнообразной информации позволит нам лучше понять, почему в психическом здоровье людей существует так много различий”, — сказала адъюнкт-профессор нейропсихиатрической генетики генного фонда Келли Лехто, являющаяся одним из организаторов исследования. Всем 200 000 генных доноров предлагается заполнить онлайн-анкету для участия в исследовании. Каждая заполненная анкета повысит точность результатов, что, в свою очередь, окажет большее влияние на развитие персонализированной медицины. ”До сих пор персонализированная медицина в основном была сосредоточена на улучшении диагностики и лечения физических заболеваний, а психическое здоровье оставалось на заднем плане”, –добавила Лехто.
По словам соруководителя исследования профессора Лили Милани, медицина всего мира движется в направлении разработки подходящего для каждого конкретного человека индивидуального плана профилактики или лечения. ”Исследование поможет выявить неизвестные до сих пор связи между проблемами психического здоровья и генами, что позволит нам сделать следующий шаг в развитии здоровья, характеризующийся ростом персонификации и повышением эффективности использования ресурсов в секторе здравоохранения”, — добавила Милани.
По словам клинического психолога Анны-Кайсы Ойдермаа, около 50% людей в течение жизни испытывают проблемы с психическим здоровьем. Депрессия, тревога, трудности с концентрацией внимания и беспокойный сон — одни из наиболее распространенных проблем психического здоровья, с которыми многие сталкиваются лично. ”Кризис COVID-19 выдвинул на первый план темы психического здоровья и благополучия. Ситуации, характеризующиеся пребыванием в неведении и необходимостью быстро адаптироваться к изменениям, представляют собой серьезную проблему для психического здоровья многих людей”, — сказала Ойдермаа.
Специалисты в области психического здоровья также получат в будущем пользу от результатов генетического исследования. ”Новые знания о взаимосвязи между генами, окружающей средой и психическим здоровьем предоставляют возможность для лучшей профилактики, более точного диагностирования и повышения эффективности лечения, а также составления планов лечения, основанных на индивидуальных особенностях каждого человека”, — пояснила Милани.
Приглашаем всех генных доноров принять участие в исследовании. По словам Лехто, не имеет значения, были ли у человека в течение жизни проблемы с психическим здоровьем или нет. ”Анкета также дает респонденту хорошую возможность подумать о различных аспектах своего психического здоровья. Хотя мы во время исследования не предоставляем респондентам персональную обратную связь об их психическом здоровье, каждый генный донор сможет своим участием внести вклад в важное исследование, которое поможет в будущем улучшить качество жизни очень многих людей и их близких”, — сказала Лехто. Для заполнения анкеты и получения более подробной информации об исследовании посетите сайт www.geenidoonor.ee/vaimnetervis