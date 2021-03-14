На акции против коронавирусных ограничений в Гааге применили водометы и дубинки

Полиция применила водометы и дубинки. Отмечается, что протестующих таким образом решили разогнать из-за того, что они нарушали меры социального дистанцирования и отказывались расходиться.

По данным СМИ, несколько человек были задержаны. Сообщений о пострадавших нет.

Протесты прошли накануне начала выборов в парламент. Это уже не первые акции против коронавирусных ограничений в Нидерландах. В январе протестующие организовали масштабные выступления, в рамках которой устраивали погромы и беспорядки.

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