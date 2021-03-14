Керсти Кальюлайд: заботиться об эстонском языке следует каждый день

"Наш язык и Эстония песен-сказок живут только тогда, когда мы сами каждый день с заботой и любовью относимся к нашему родному языку. Мы можем делать это, широко и красиво используя свой язык и обучая ему других, помогая языковедам, замечательно используя слова народного языка вместо иностранных, используя диалекты родного края и обучая молодежь или собирая наш фольклор", — сказала Кальюлайд на виртуальной церемонии награждения.

Лауреатами этого года стали Айно Лийвик и Урве Варес. Адик Сепп удостоен награды за дело всей жизни — он начал собирать фольклор еще 15-летним школьником, его первые работы попали в фольклорные архивы 60 лет назад.

Например, он записал истории почти всех исторических приходов Сааремаа, а также Ляэнемаа и Вильяндиского уезда и собрал предания о географических названиях.

В 1935–1940 годах президентских премий были удостоены более ста собирателей народного творчества для Эстонского фольклорного архива, в 1993 году она была восстановлена по инициативе Эстонского литературного музея при поддержке Президентского фонда культуры