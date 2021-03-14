Норвегия выиграла смешанную эстафету, Эстония не доехала до финиша

Квартет в составе Тириль Экхофф, Марте Ройселанн и братьев Бё сумел обойтись без штрафных кругов и использовать всего 4 дополнительных патрона на 8 огневых рубежей. На втором месте - с более чем минутным отставанием - сборная Италии, бронза у шведского коллектива.

На подиуме вполне могла бы оказаться сборная Украины, но неудачная стрельба Юлии Джима на втором этапе перечеркнула эти надежды. Сборная России образцово отработала на стартовом этапе Ульяна Кайшева - она передала эстафету второй, в 27 секундах позади Экхофф, однако в дальнейшем гонка в исполнении россиян обернулась разочарованием: штрафной круг у Ирины Казакевич и два - у Александра Логинова. В итоге - 7-е место с более чем 3-минутным отставанием от победителей.

Сборная Эстонии также не может занести себе эту гонку в актив. 11 дополнительных патронов и, как следствие, отставание на круг, что приводит к снятию команды с соревнований (итоговое 21-е место).

В гонке сингл-микс сборную Эстонии представляли Йоханна Талихярм и Рене Захкна. Однако для них гонка сложилась неудачно - лишь 15-е место (13 дополнительных патронов и 1 штрафной круг). Победу одержал шведский дуэт

Линн Перссон - Себастьян Самуэльссон. Серебро у команды Норвегии. Бронзу сенсационно завоевала американская команда в составе Сьюзен Данкли и Шона Доэрти. Россияне Лариса Куклина и Матвей Елисеев заняли 5-е место.

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