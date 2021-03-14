На следующей неделе в Эстонию поступит всего 16 440 доз вакцины

По состоянию на сегодняшнее утро 133 263 человека защитили себя по крайней мере от одной дозы вакцины от COVID-19 в Эстонии, что составляет 12% взрослого населения. Обе дозы вакцины получили 80 614 человек. За неделю было сделано более 39 500 прививок, из них 5 513 — вчера, вакцинация продолжится в воскресенье.

На сегодняшний день с понедельника по субботу сделано 39 588 прививок, что на 6 020 больше, чем на прошлой неделе. К сожалению, количество вакцин, прибывающих в Эстонию на новой неделе, будет значительно меньше, чем ожидалось. 14040 доз вакцины Pfizer / BioNTech прибудут в Эстонию в понедельник и 2400 доз вакцины AstraZeneca COVID-19 в пятницу.

Вакцинация людей из группы риска будет продолжена на ближайшей неделе у терапевтов, одновременно с этим проводится вакцинация педагогов и социальных работников. В течение марта вакцинация будет проводиться, среди других сотрудников, работающих на стратегически важных должностях по разрешению кризиса COVID-19, включая членов Рийгикогу и правительства.

Вчера вакцинация проходила в 59 медицинских учреждениях, в том числе в 45 центрах семейной медицины по всей Эстонии. На сегодняшний день вакцинированы 476 медицинских работников. Более половины всех прививок сделано в 390 центрах семейных врачей.

Каждый третий человек в возрасте 80 лет и старше вакцинирован.

По возрастным группам охват вакцинацией самый высокий среди лиц в возрасте 80 лет и старше, из которых почти треть (32,2%) была вакцинирована хотя бы одной дозой по всей Эстонии. Среди лиц в возрасте 75-79 лет охват составляет 16%, среди лиц в возрасте 70–74 лет 15,3%, 16,7% среди лиц в возрасте 65–69 лет, 16,3% среди лиц в возрасте 60–64 лет, 14% среди лиц в возрасте 55–59 лет и 13,8% среди лиц в возрасте 50–54 лет. 7,3% лиц в возрасте до 50 лет были вакцинированы хотя бы одной дозой.

Охват людей старше 80 лет по крайней мере одной дозой вакцины является самым высоким в Ляэнемаа — 55,3%, Сааремаа — 55,1%, Хийумаа — 53,3%, Рапласком уезде — 51,9%, Ярвамаа — 49,2%, Пярнумаа — 46,6%, Йыгевамаа — 42,3%, в Вильяндиском уезде — 40,8%, в Тартуском уезде — 33,2%. Необходимо значительно увеличить охват вакцинацией в Ида-Вирумаа, где 5% всех жителей были вакцинированы по крайней мере одной дозой и почти 10% людей старше 80 лет.