В Финляндии, в 50 км от Хельсинки, произошел разлив нефти

Служба спасения совместно с береговой охраной пытаются установить источник загрязнения. Для ограничения распространения нефти в море вокруг стоящего в порту танкера были установлены заградительные боны.

Информации о размерах разлива нефти, а также точном месте утечки пока нет. Как сообщает служба спасения, нефть сконцентрирована вокруг танкера, поэтому в первую очередь исследуют его.

В районе порта Килпилахти сосредоточена нефтеперерабатывающая и химическая промышленность.

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