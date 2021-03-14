За сутки выявлено 935 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 9 человек

Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 573 человек, 413 новых случая в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавились 106 случаев, в Ляэне-Вирумаа — 88, в Тартумаа — 31, на Сааремаа — и в Рапламаа — новых случая заражения коронавирусом. 22 новых случая заражения зарегистрировано в Рапла и Сааремаа, 20 — в Выруском уезде, 11 — в Вильяндиском уезде и 10 — в Валгаском уезде. 7 новых случаев заражения зарегистрировано в Пярну, Пылва и Хийумаа, 6 в Йыгевамаа и 5 в Ярва и Ляэнемаа. В случае 15 положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 1446,23, случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 19,4% от общего количества сделанных тестов.

По состоянию на утро 14 марта в Эстонии в больнице находится 693 пациента с COVID-19, из которых 67 нуждаются в интенсивной терапии, а 46 человек находятся на искусственной вентиляции легких.

В больницах было открыто 75 новых историй болезни. 25 человек были отправлены домой, а 6 пациентов были переведены в другую больницу. 11 человек были переведены в отделение, не связанное с COVID.

В течение дня скончались девять человек, инфицированных коронавирусом — 93-летняя женщина, 83-летний мужчина, 82-летняя женщина, две 81-летние женщины, двое 74-летних мужчин, 51-летний мужчина и 50-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 719 человек, инфицированных коронавирусом.

По состоянию на 14 марта выздоровело 59 744 человека. Из них истории болезни 42 069 человек (70,4%) были прекращены, 17 675 человек (29,6%) имели положительный тест в течение более 28 дней и не находятся в больнице, то есть, ожидают подтверждения выздоровления.